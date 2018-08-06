النيران تلتهم حوالي 12 هكتـارا من الغطاء الغابوي بقصر المجاز بجهة طنجة ﻿

اندلع حريق قبيل منتصف اليوم الاثنين بإحدى الغابات الواقعة بتراب واد غلالة في إقليم الفحص أنجرا قصر المجاز بجهة طنجة تطوان الحسيمة أتى على حوالي 12 هكتارا من الغطاء الغابوي.

شوف تيفي

اندلع حريق قبيل منتصف اليوم الاثنين بإحدى الغابات الواقعة بتراب واد غلالة في إقليم الفحص أنجرا قصر المجاز بجهة طنجة تطوان الحسيمة أتى على حوالي 12 هكتارا من الغطاء الغابوي.

وأفاد شهود عيان لــ"شوف تيفي" أن فــرق الإطفاء المكونة من عناصر المندوبية السامية للمياه والغابات والوقاية المدنية ، مدعومة بالقوات المساعدة والسلطات المحلية، تمكنت من الالتحاق بعين المكان فور وقوع الحريق .

وأضـــاف ذات المتحدث لــ"شوف تيفي" أن النيران التهمت ما يناهز 12 هكتارا من الغطاء الغابوي ولازالت النيران تتمدد لحدود اللحظة تزامنا مع محاولات السيطرة عليها من طرف رجال الإطفاء.