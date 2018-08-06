 خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النيران تلتهم حوالي 12 هكتـارا من الغطاء الغابوي بقصر المجاز بجهة طنجة | حوادث و حقوق

النيران تلتهم حوالي 12 هكتـارا من الغطاء الغابوي بقصر المجاز بجهة طنجة

خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة | ثقافة و فنون

خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة

فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس | حوادث و حقوق

فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة

ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا | بوليتيك

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 20:34 خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة | ثقافة و فنون
خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة
نظم مهرجان الصحراء بأكادير في دورته الرابعة، في صبغته الأدبية والثقافية خيمة الشعر، حضرها ثلة من الشعراء وصناع الكلمة الحسانية والطرب الحساني.

شوف تيفي

 نظم مهرجان الصحراء بأكادير في دورته الرابعة، في صبغته الأدبية والثقافية خيمة الشعر، حضرها ثلة من الشعراء وصناع الكلمة الحسانية والطرب الحساني.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" أنه تم ليلة أمس الأحد، نصب خيمة الشعر بفضاء حديقة "أولهاو" بأكادير، حيث تم الاحتفاء بصناعة الكلمة الشعرية والوزن الحساني والثرات الصحراوي.

وأكد ذات المصدرأنه تم الاحتفاء أيضا في فقرة خيمة الشعر بالأغنية الصحراوية التي خلقت تجاوبا مع الجمهور الحاضر بفضاء خيمة الشعر، كما بصمت على هذه الفقرة من المهرجان لوحة أخرى ضمن فني الهول والكاف الذي تنفرد به الثقافة الحسانية المعروفة بجنوب المملكة المغربية.

وأشار المصدر إلى الحضور الرسمي الوازن، بهذا المهرجان، حيث حضره أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية إضافة إلى حضور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير والكاتب العام لولاية أكادير، ومنتخبين وقياديين سياسيين بالإضافة إلى مثقفين وأساتذة مهتمين بالبحث في الثرات والثقافة الحسانية.

 وقد شهدت خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء تكريم عدد من الشخصيات وعلى رأسهم والي جهة سوس ماسة ووزير الثقافة والاتصال وعمر ادبدا أحد أعيان الصحراء ومولود أجف الرئيس الشرفي للمهرجان..

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب خيمة الشعر الحساني مهرجان الصحراء مدينة أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بسبب شجارهما العنيف.. بوبا وكاريس وراء القضبان رفقة مرافقيهما | ثقافة و فنون

بسبب شجارهما العنيف.. بوبا وكاريس وراء القضبان رفقة مرافقيهما

المغني أمين كرم يطلق أغنية روحي ويهديها إلى جماهيره | ثقافة و فنون

المغني أمين كرم يطلق أغنية ''روحي'' ويهديها إلى جماهيره

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير | ثقافة و فنون

سكــوب..صــدام يبتز الستاتي مقابل 10 ملايين وهكذا رد الفنان الشعبي بعد تسجيل صوتي مُــثير

ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل | ثقافة و فنون

ســكوب..بعد رشيد العلالي...محمد الخياري يجــر عبد الفتاح جوادي للقضاء و القضية فيها تهديد بالقتل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم:تفاصيل قتل أرمــلة الرياضي الراحل مجيد بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء بسيارة ولد لفشوش | خبر اليوم
منذ 2 دقائق

خبر اليوم:تفاصيل قتل أرمــلة الرياضي الراحل مجيد بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء بسيارة ولد لفشوش

لحظة القبض على 2 شفارة فكازا بالليل..شوفو أشنو لقاو عندهم البوليس | بــووز

لحظة القبض على 2 شفارة فكازا بالليل..شوفو أشنو لقاو عندهم البوليس

مصطافون بشواطئ الدار البيضاء مستاؤون من خدمات منقذي السباحة | بــووز

مصطافون بشواطئ الدار البيضاء مستاؤون من خدمات منقذي السباحة

حقــائق مثيرة عن أرملة الراحل مجيد قبل مقتلها بالدارالبيضاء بعد دخولها الإسلام | بــووز

حقــائق مثيرة عن أرملة الراحل مجيد قبل مقتلها بالدارالبيضاء بعد دخولها الإسلام

﻿

آخر المستجدات

النيران تلتهم حوالي 12 هكتـارا من الغطاء الغابوي بقصر المجاز بجهة طنجة | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

النيران تلتهم حوالي 12 هكتـارا من الغطاء الغابوي بقصر المجاز بجهة طنجة

خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة | ثقافة و فنون

خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة

فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس | حوادث و حقوق

فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة

ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.