خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء بمدينة أكادير تخلق الحدث بحضور شخصيات وازنة ﻿

نظم مهرجان الصحراء بأكادير في دورته الرابعة، في صبغته الأدبية والثقافية خيمة الشعر، حضرها ثلة من الشعراء وصناع الكلمة الحسانية والطرب الحساني.

شوف تيفي

نظم مهرجان الصحراء بأكادير في دورته الرابعة، في صبغته الأدبية والثقافية خيمة الشعر، حضرها ثلة من الشعراء وصناع الكلمة الحسانية والطرب الحساني.

وأضاف مصدر "شوف تيفي" أنه تم ليلة أمس الأحد، نصب خيمة الشعر بفضاء حديقة "أولهاو" بأكادير، حيث تم الاحتفاء بصناعة الكلمة الشعرية والوزن الحساني والثرات الصحراوي.

وأكد ذات المصدرأنه تم الاحتفاء أيضا في فقرة خيمة الشعر بالأغنية الصحراوية التي خلقت تجاوبا مع الجمهور الحاضر بفضاء خيمة الشعر، كما بصمت على هذه الفقرة من المهرجان لوحة أخرى ضمن فني الهول والكاف الذي تنفرد به الثقافة الحسانية المعروفة بجنوب المملكة المغربية.

وأشار المصدر إلى الحضور الرسمي الوازن، بهذا المهرجان، حيث حضره أعيان وشيوخ القبائل الصحراوية إضافة إلى حضور عبد الكريم الشافعي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير والكاتب العام لولاية أكادير، ومنتخبين وقياديين سياسيين بالإضافة إلى مثقفين وأساتذة مهتمين بالبحث في الثرات والثقافة الحسانية.

وقد شهدت خيمة الشعر الحساني بمهرجان الصحراء تكريم عدد من الشخصيات وعلى رأسهم والي جهة سوس ماسة ووزير الثقافة والاتصال وعمر ادبدا أحد أعيان الصحراء ومولود أجف الرئيس الشرفي للمهرجان..