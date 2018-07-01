 فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس ﻿
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فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 20:15 فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس | حوادث و حقوق
فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس
فضيحة ستُــعيد للذاكرة ما قام به عضوا جماعة التوحيد و الإصلاح عمر بن حماد و فاطمة النجار سنة 2016 بعد ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة في منطقة خلاء بالمحمدية، خيانةٌ زوجية تكررت يومه الإثنين مع إطار

 شــوف تيفي: م غ

فضيحة ستُــعيد للذاكرة ما قام به عضوا جماعة التوحيد و الإصلاح عمر بن حماد و فاطمة النجار سنة 2016 بعد ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة في منطقة خلاء بالمحمدية، خيانةٌ زوجية تكررت يومه الإثنين مع إطار كبير داخل جماعة العدل و الإحسان..كيف ذلك؟

 الواقعة و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" شهدتها مدينة جــرادة بعد زوال اليوم الإثنين، حيث ألقت المصالح الأمنية بالمدينة ،القبض على إطــار في جماعة العدل و الإحسان (م) داخل بيت الزوجية في وضع مخل بالحياء مع سيدة(ف) متلبسين بالخيانة الزوجية.

 خليلة الإطار و حسب ما أكدته مصادرنا، ناشطة هي الأخرى في الجماعة المعروفة بتوجهها الاسلامي ، حيث استغل عشيقها غياب زوجته و أطفاله عن المنزل لقضاء العطلة الصيفية، و دخلها لدارو ونشط معاها مزيان قبل وصول المصالح الأمنية التي اعتقلتهما متلبسين بالخيانة الزوجية و ينقلب النشاط إلى فضيحة كبيرة سنوافيكم بتفاصيلها لاحقــا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب ناشطة العدل و الاحسان خيانة زوجية

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