فضحية جنسية تضرب جماعــة العدل و الإحسان..اعتقال إطار فالجماعة صيفط مرتو كونجي و بغا ينشط مع ناشطة فالجماعة فقلب دارو بجرادة وهاشنو وقع منين جــاو البوليس ﻿

فضيحة ستُــعيد للذاكرة ما قام به عضوا جماعة التوحيد و الإصلاح عمر بن حماد و فاطمة النجار سنة 2016 بعد ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة في منطقة خلاء بالمحمدية، خيانةٌ زوجية تكررت يومه الإثنين مع إطار

شــوف تيفي: م غ

فضيحة ستُــعيد للذاكرة ما قام به عضوا جماعة التوحيد و الإصلاح عمر بن حماد و فاطمة النجار سنة 2016 بعد ضبطهما يمارسان الجنس داخل سيارة في منطقة خلاء بالمحمدية، خيانةٌ زوجية تكررت يومه الإثنين مع إطار كبير داخل جماعة العدل و الإحسان..كيف ذلك؟

الواقعة و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" شهدتها مدينة جــرادة بعد زوال اليوم الإثنين، حيث ألقت المصالح الأمنية بالمدينة ،القبض على إطــار في جماعة العدل و الإحسان (م) داخل بيت الزوجية في وضع مخل بالحياء مع سيدة(ف) متلبسين بالخيانة الزوجية.

خليلة الإطار و حسب ما أكدته مصادرنا، ناشطة هي الأخرى في الجماعة المعروفة بتوجهها الاسلامي ، حيث استغل عشيقها غياب زوجته و أطفاله عن المنزل لقضاء العطلة الصيفية، و دخلها لدارو ونشط معاها مزيان قبل وصول المصالح الأمنية التي اعتقلتهما متلبسين بالخيانة الزوجية و ينقلب النشاط إلى فضيحة كبيرة سنوافيكم بتفاصيلها لاحقــا.