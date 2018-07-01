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ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 20:05 ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
ظهور معطيات جديدة بخصوص الجمجمة والعظام البشرية التي عثر عليها باشتوكة أيت بها
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن معطيات جديدة أظهرتها الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، بخصوص الهيكل العظمي البشري الذي عثر عليه نهاية الأسبوع المنصرم تحت شجرة

شوف تيفي: اشتوكة أيت بها

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة "شوف تيفي"، عن معطيات جديدة أظهرتها الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، بخصوص الهيكل العظمي البشري الذي عثر عليه نهاية الأسبوع المنصرم تحت شجرة للصبار بمنطقة "أيت بلا" التابعة لجماعة واد الصفا إقليم اشتوكة أيت بها، والتي قد تغير مسار التحقيق في هذه القضية الغامضة.

وأكدت المصادر لـ "شوف تيفي"، أن الجثة التي عثر على جمجمتها وعظامها تعود لامرأة يبدو أنها تعرضت لعملية قتل من طرف مجهول وعمل على التخلص منها بمنطقة خلاء تعج بنبات الصبار، وذلك بالحفر ودفنها هناك منذ أزيد من ثلاث سنوات لطمس معالم جريمته.

وأضافت ذات المصادر، أن هوية المرأة ما تزال مجهولة لحدود كتابة هذه السطور في انتظار ما ستسفر عنه الخبرة الجينية التي ستخضعها المصالح الأمنية لبعض الشعيرات التي ما تزال عالقة بجمجمتها وكذا عظامها وقلادة عبارة عن حلي تقليدية كانت حول عنقها والتي ستحدد هويتها.

يشار أن، مجموعة من الأطفال عثروا يوم الجمعة الماضي، حينما كانوا يلعبون على رفاة جثة مجهولة الهوية عبارة عن جمجمة وعظام بشرية مدفونة تحت شجرة للصبار بمنطقة "أيت بلا" بجماعة واد الصفا إقليم اشتوكة أيت بها، واستنفر الحادث مختلف مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لبيوكرى، والتي دخلت في سباق مع الزمن من أجل فك طلاسم هذه الجثة الغامضة المعالم.

ولازالت الأبحاث والتحقيقات مستمرة على أعلى مستوى بشأن هذه القضية، وذلك بغية تفكيك مختلف حيثياتها وملابساتها التي ستقود العناصر الأمنية لتحديد هوية الضحية وكذا القاتل المحتمل الذي لازال مجهولا هو الآخر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها ظهور معطيات جديدة عثور عظام جمجمة بشرية

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