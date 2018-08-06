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مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 19:02 مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك
مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي
مجلس جهة الشرق يصوب اهتماماته لساكنة الشريط الحدودي، ويقوم بسقي الأشجار المغروسة من طرف التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي.

شوف تيفي

مجلس جهة الشرق يصوب اهتماماته لساكنة الشريط الحدودي، ويقوم بسقي الأشجار المغروسة من طرف التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي.

وذكرت الصفحة الرسمية لمجلس جهة الشرق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه في إطار البرنامج ألاستعجالي للحد من أثار توقف التهريب المعيشي، الذي يروم تشغيل اليد العاملة المحلية، وتثمين الأراضي الفلاحية والمساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية للمنطقة، تأتي هذه المبادرة لتأكيد العمل الفعلي للبرامج المسطرة وتنفيذه من طرف المجلس المذكور.

وأضافت الصفحة أن عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق أعرب عن استعداد المجلس للعمل مع باقي الشركاء من أجل إنجاح هذه المشاريع، داعيا الساكنة إلى الانخراط في الجهود المبذولة لتنمية المناطق الحدودية لاسيما من خلال استغلال الإمكانيات الكبرى التي يوفرها القطاع الفلاحي (أراضي خصبة ومخزون مهم من المياه الجوفية).

جدير بالذكر أن مجموعة من رؤساء الجمعيات المستفيدين من عملية السقي، عبروا عن شكرهم الكبير لرئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي، على المجهودات التي يقوم بها لفائدة الفلاحين بالشريط الحدودي.

 

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