الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي ﻿

جدد حزب الحركة الشعبية انخراطه في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي، وجعله أداة فاعلة وناجعة، في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وفي التفاعل مع حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين في مجال

شوف تيفي (و.م.ع)

جدد حزب الحركة الشعبية انخراطه في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي، وجعله أداة فاعلة وناجعة، في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وفي التفاعل مع حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين في مجال التنمية الشاملة والمستدامة، وكذا الانفتاح على الكفاءات الشابة والأجيال الجديدة.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه يوم الجمعة 3 غشت 2018 بمقر الأمانة العامة بالرباط، برئاسة أمينه العام امحند العنصر، أنه تم تشكيل لجنة من بين أعضاء الحزب لمواكبة التفعيل الميداني لهذا التوجه الملكي، على أساس أن تعمل هذه اللجنة على "بلورة خطة عمل دقيقة لترجمة مضامين محتوى خطاب العرش على أرض الواقع".

يشار إلى أن حزب السنبلة سيعقد مؤتمره الوطني الـ13 أيام 28 و29 و30 شتنبر من العام الجاري، بقصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.