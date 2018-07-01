 شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه ﻿
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شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 18:35 شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق
شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه
استقبل مستشفى المختار السوسي بتارودانت شابا يبلغ من العمر 25 سنة في حالة جد حرجة بعدما حاول وضع حد لحياته وذلك بتناوله لمبيد يستعمل في محاربة ''الفئران'' داخل مقهى شعبي وسط منطقة أيت إعزة التابعة

شوف تيفي:تارودانت

استقبل مستشفى المختار السوسي بتارودانت شابا يبلغ من العمر 25 سنة في حالة جد حرجة بعدما حاول وضع حد لحياته وذلك بتناوله لمبيد يستعمل في محاربة "الفئران" داخل مقهى شعبي وسط منطقة أيت إعزة التابعة لإقليم تارودانت.

وأكد مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، أن الشاب قام بولوج المقهى وطلب من النادل أن يمده بكأس حليب، وبعد حصوله عليه أخذ كيسا به "سم" للفئران كان بحوزته وسكبه داخل كأس الحليب ثم قام بتناوله ولم تمض إلا دقائق قليلة حتى دخل في صراخ هيستيري وسقط على الأرض من شدة المغص الذي ألم به ببطنه.

وأضاف ذات المصدر، أن حالة الشاب أثارت انتباه عدد من رواد المقهى الذين صدموا من هول المنظر ليقوموا بإخطار السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين حضروا لعين المكان وقاموا بنقل الضحية صوب مستعجلات مستشفى المختار السوسي بتارودانت لإنقاذه وإسعافه، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحادث الذي لاتزال أسبابه مجهولة.

ومن جانب آخر، أكد بعض الشهود أن رجال الدرك وجدوا داخل جيب الشاب ورقة صغيرة مكتوب عليها عبارة "مكاين الأمن فأيت ايعزة"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى من هذه العبارة، والصلة التي تربطها بمحاولة الانتحار، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي تباشره المصالح المعنية حول النازلة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت شاب حاول الانتحار سم الفئران داخل مقهى أيت ايعزة رسالة غريبة

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