 ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا | بوليتيك

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا | دولي

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء

ابن كيران يقصــف العثمــاني و حــامي الدين ومتشائم من فوز البيجيدي في الانتخابات المقبلة | بوليتيك

ابن كيران يقصــف ''العثمــاني'' و ''حــامي الدين'' ومتشائم من فوز ''البيجيدي'' في الانتخابات المقبلة

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة | حوادث و حقوق

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 16:59 ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا | بوليتيك
ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا
لم يفوت رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران الفرصة دون التعليق على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش في الحسيمة، حيث قال إن'' الخطاب الملكي الأخير أنصفنا... و ارجعوا للكلام الذي كنا نقوله منذ

شوف تيفي: مصطفى ضو

 لم يفوت رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران الفرصة دون التعليق على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش في الحسيمة، حيث قال إن" الخطاب الملكي الأخير أنصفنا... و ارجعوا للكلام الذي كنا نقوله منذ مدة.."

وعاد ابن كيران بالتاريخ إلى الوراء حين تحدث عن "الربيع المغربي" وما تلى ذلك من تعديل دستوري سنة 2011، مذكرا أنه " لما جاءت 20 فبراير، ارتجت الأوضاع والأركان وكنا سندخل في مسار مجهول، وقدرنا في ذلك الوقت أننا لن نذهب للمجهول وسنقف إلى جانب ملكنا دون مزايدة، فنحن مع الملكية من قلوبنا دون مقابل وبدون ابتزاز، والسير في طريق الإصلاح مع الاستقرار وكان أول من استجاب لنا، الملك أولا ثم الشعب ثانيا ...ما مكننا من رئاسة الحكومة".

وفي إشارة إلى إعفائه من منصب رئيس الحكومة، قال ابن كيران أنه "لا تهمنا الحكومة بل نحن أردنا الإصلاح في المغرب، أن يكون للمواطن نصيبه من خيرات البلد، عندنا مظاهر ثراء تتجاوز الدول الأوربية بالمقابل هناك فقر مدقع غير مفهوم وغير مقبول، ولا يجب أن يكون في المغرب مادامت هناك ثروات، لأن عدم الانسجام وغياب التوازن بين الثراء والفقر يفسد عقول وقلوب الناس"، مستشهدا بقول للملك الراحل الحسن الثاني ذات مرة "لا يمكنني العيش في جزيرة من اليسر في محيط من البؤس".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البيضاء العدالة والتنمية الشبيبة الملك ابن كيران 20 فبراير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

ابن كيران يقصــف العثمــاني و حــامي الدين ومتشائم من فوز البيجيدي في الانتخابات المقبلة | بوليتيك

ابن كيران يقصــف ''العثمــاني'' و ''حــامي الدين'' ومتشائم من فوز ''البيجيدي'' في الانتخابات المقبلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل وفاة أرملة الرياضي مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش فكازا | بــووز
منذ 2 دقائق

تفاصيل وفاة أرملة الرياضي مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش فكازا

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء | بــووز

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش | بــووز

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد '' بعدما قتلها ''ولد لفشوش

فيديو كليب جديد Chippie El Berkani بعنوان شيكا بوينا | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد '' Chippie El Berkani '' بعنوان شيكا بوينا

﻿

آخر المستجدات

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك
منذ 40 دقيقة

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.