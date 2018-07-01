ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا ﻿

لم يفوت رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران الفرصة دون التعليق على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش في الحسيمة، حيث قال إن'' الخطاب الملكي الأخير أنصفنا... و ارجعوا للكلام الذي كنا نقوله منذ

شوف تيفي: مصطفى ضو

لم يفوت رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران الفرصة دون التعليق على الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش في الحسيمة، حيث قال إن" الخطاب الملكي الأخير أنصفنا... و ارجعوا للكلام الذي كنا نقوله منذ مدة.."

وعاد ابن كيران بالتاريخ إلى الوراء حين تحدث عن "الربيع المغربي" وما تلى ذلك من تعديل دستوري سنة 2011، مذكرا أنه " لما جاءت 20 فبراير، ارتجت الأوضاع والأركان وكنا سندخل في مسار مجهول، وقدرنا في ذلك الوقت أننا لن نذهب للمجهول وسنقف إلى جانب ملكنا دون مزايدة، فنحن مع الملكية من قلوبنا دون مقابل وبدون ابتزاز، والسير في طريق الإصلاح مع الاستقرار وكان أول من استجاب لنا، الملك أولا ثم الشعب ثانيا ...ما مكننا من رئاسة الحكومة".

وفي إشارة إلى إعفائه من منصب رئيس الحكومة، قال ابن كيران أنه "لا تهمنا الحكومة بل نحن أردنا الإصلاح في المغرب، أن يكون للمواطن نصيبه من خيرات البلد، عندنا مظاهر ثراء تتجاوز الدول الأوربية بالمقابل هناك فقر مدقع غير مفهوم وغير مقبول، ولا يجب أن يكون في المغرب مادامت هناك ثروات، لأن عدم الانسجام وغياب التوازن بين الثراء والفقر يفسد عقول وقلوب الناس"، مستشهدا بقول للملك الراحل الحسن الثاني ذات مرة "لا يمكنني العيش في جزيرة من اليسر في محيط من البؤس".