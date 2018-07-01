عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا ﻿

لقي شخصان على الأقل مصرعهما و أصيب 60 أخرون إثر حريق وانفجارات ناجمة عن حادث اصطدام شاحنة بنحو 10 سيارات في طريق سريع قرب مطار بولونيا بشمال إيطاليا، وفق حصيلة جديدة.

شـــوف تيفي:

لقي شخصان على الأقل مصرعهما و أصيب 60 أخرون إثر حريق وانفجارات ناجمة عن حادث اصطدام شاحنة بنحو 10 سيارات في طريق سريع قرب مطار بولونيا بشمال إيطاليا، وفق حصيلة جديدة.

وأضافت الوكالة أن هذا الحادث المروع الذي وقع في الطريق السريع في منطقة بورجو بانيجالي القريبة من المطار بولونيا، خلف إصابة 11 عنصرا من شرطة الدرك الإيطالية (الكاربينيري) وضابطين بشرطة أمن الدولة ، مشيرة إلى أن تم نقل المصابين إلى مراكز لعلاج الحروق في مدن مجاورة.

وأوضحت (أنسا) أن هذه الحادثة نجمت عن اصطدام قوي بين شاحنة كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال و 10 سيارات على الطرق السريع ما أسفر عن اندلاع حريق أعقبته انفجارات ، مسجلة أن الحرارة المرتفعة بالمنطقة صعبت على رجال الإطفاء عملية إخماد الحريق.

و أشارت الوكالة نقلا عن الشرطة إلى أنه تم إغلاق الطريق السريع الذي وقعت به الحادثة، إضافة إلى المنطقة المحيطة به في بورجو بانيجالي على مشارف مدينة بولونيا، مضيفة أن الانفجارات تسببت في انهيار جزئي للجسر فوق الطريق السريع