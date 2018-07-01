عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمنطقة غاندي اعتقلت الشاب العشريني الذي دهس أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس بمدينة الدارالبيضاء و قتلها على الفور

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بمنطقة غاندي اعتقلت الشاب العشريني الذي دهس أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس بمدينة الدارالبيضاء و قتلها على الفور يومه الإثنين.

و يوجد الشاب الذي دهس أرملة الراحل مجيد رهن تدابير الحراسة النظرية بعدما تقرر نقله إلى إجراء فحص الكحول.

و حسب مصادرنا، توفيت الأرملة الفرنسية بعدما دهسها الشاب بسيارته الفاخرة عندما كانت تمارس نشاطها الرياضي بكورنيش عين الذئاب.

الشاب "ولد لفشوش" الذي كان يسوق سيارته الفاخرة بسرعة جنونية دهس شابا آخر بعد محاولته الفرار و دهسه بسيارته.