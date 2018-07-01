ابن كيران يقصــف ''العثمــاني'' و ''حــامي الدين'' ومتشائم من فوز ''البيجيدي'' في الانتخابات المقبلة ﻿

خلافا لما جاء على لسان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الحالي في خطابه أمام شبيبة حزبه أنه سيتصدر الانتخابات المقبلة و سيعود لتسيير الشأن العام، قال عبد الإله ابن كيران

شوف تيفي

خلافا لما جاء على لسان سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية الحالي في خطابه أمام شبيبة حزبه أنه سيتصدر الانتخابات المقبلة و سيعود لتسيير الشأن العام، قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية أن حزبه غير متأكد من الفوز بالانتخابات المقبلة.

وأضـــاف ابن كيران رئيس الحكومة السابق اليوم الإثنين في الملتقى الوطني الـ14 لـ''شبيبة البيجيدي'' مخاطباً شبيبة حزبه بالقول '' كما قلنا لأخنوش داكشي د الشوافة ... مافراسيش بلي تا الإخوان ديالنا كيمشيوا عند الشوافات .. وشكون لي كالها ليكوم ..المستقبل بيد الله''، مردفا ''اتركوا الديمقراطية تفرز ما شاءت و الأحزاب التي تدعمها الإدارة مافيدهاش''.

من جهة أخرى وبـــخ عبد الإله ابن كيران القيادي البارز في حزبه، عبد العالي حامي الدين، بسبب موقفه من الملكية، بعدما وصفها بأنها ''معيقة للتقدم والتنمية بالمغرب'' ، قائلا : ''الكلام الذي جاء على لسان حامي الدين في حق الملكية لا يليق... كلام حامي الدين غير صحيح ولا يليق، وأنا أختلف معه...'' مطالبا أعضاء الشبيبة باحترام وتقدير شخص الملك، مبرزا أن الملكية أساس استقرار البلاد وتنميتها.

يشـــار أن أعضاء شبيبة العدالة والتنمية رفعوا صورا ولافتات تطالب عبد الإله ابن كيران بالعودة للساحة السياسية وقيادة الحزب مجددا.