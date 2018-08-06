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عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 15:47 عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة | حوادث و حقوق
عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة
حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا،حيث شهدت الطريق المؤدية إلى منطقة تاورطة شمال مدينة الداخلة، صباح اليوم الإثنين، حادثة سير مميتة أدت إلى وفاة سائق سيارة.

شـــوف تيفي:


حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا،حيث شهدت الطريق المؤدية إلى منطقة تاورطة شمال مدينة الداخلة، صباح اليوم الإثنين، حادثة سير مميتة أدت إلى وفاة سائق سيارة.


وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الحادثة ناتجة عن اصطدام بين سيارة من الحجم الصغير بحافلة لنقل العمال الذين يعملون بمنطقة تاورطة الفلاحية.


وأوضحت ذات المصادر، أن الحادثة أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح خفيفة كانوا على متن الحافلة، بينما سائق السيارة لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

إلى ذالك، وفور علمها حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، من أجل معاينة الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الحسن الثاني بالداخلة قصد تلقي العلاجات الضرورية، بينما تم نقل جثة الهالك "سائق السيارة" إلى مستودع الأموات.

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