اندلاع حريق بمقر ولاية أمن مكناس ﻿

علم لدى ولاية أمن مكناس أنه جرى، زوال اليوم الإثنين، معاينة بداية حريق عرضي محدود بالطابق الأرضي لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وإخماده من طرف العناصر الوقائية.

شوف تيفي و م ع

علم لدى ولاية أمن مكناس أنه جرى، زوال اليوم الإثنين، معاينة بداية حريق عرضي محدود بالطابق الأرضي لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وإخماده من طرف العناصر الوقائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر يتعلق بحريق عرضي شب في جزء من تمديدات الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وذلك لأسباب يرجح أن لها علاقة بتماس كهربائي، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية التي أشعرت في الحين تدخلت على إثره، وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جانبية.

وأشار البلاغ إلى أنه فور إنذارها ببداية هذا الحريق، نفذت مصالح الأمن بروتوكول إدارة الأزمات المعتمد في هذه الحالة، وذلك من خلال إخلاء البناية في ظرف وجيز، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضروية لضمان أمن وسلامة مرافق البناية ومحتوياتها.