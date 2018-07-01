 اندلاع حريق بمقر ولاية أمن مكناس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا | بوليتيك

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا | دولي

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء

ابن كيران يقصــف العثمــاني و حــامي الدين ومتشائم من فوز البيجيدي في الانتخابات المقبلة | بوليتيك

ابن كيران يقصــف ''العثمــاني'' و ''حــامي الدين'' ومتشائم من فوز ''البيجيدي'' في الانتخابات المقبلة

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة | حوادث و حقوق

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

اندلاع حريق بمقر ولاية أمن مكناس

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 15:34 اندلاع حريق بمقر ولاية أمن مكناس | مجتمع
اندلاع حريق بمقر ولاية أمن مكناس
علم لدى ولاية أمن مكناس أنه جرى، زوال اليوم الإثنين، معاينة بداية حريق عرضي محدود بالطابق الأرضي لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وإخماده من طرف العناصر الوقائية.

شوف تيفي و م ع

 

علم لدى ولاية أمن مكناس أنه جرى، زوال اليوم الإثنين، معاينة بداية حريق عرضي محدود بالطابق الأرضي لمقر ولاية الأمن بالمدينة، وإخماده من طرف العناصر الوقائية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الأمر يتعلق بحريق عرضي شب في جزء من تمديدات الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وذلك لأسباب يرجح أن لها علاقة بتماس كهربائي، مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية التي أشعرت في الحين تدخلت على إثره، وتمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر مادية جانبية.

وأشار البلاغ إلى أنه فور إنذارها ببداية هذا الحريق، نفذت مصالح الأمن بروتوكول إدارة الأزمات المعتمد في هذه الحالة، وذلك من خلال إخلاء البناية في ظرف وجيز، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الضروية لضمان أمن وسلامة مرافق البناية ومحتوياتها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مكناس اخماد حريق ولاية امن مديرية العامة للأمن الوطني المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. انقطاع الإنارة العمومية بكورنيش مارتيل يُخلف هلعا كبيرا لدى الساكنة | مجتمع

بالفيديو.. انقطاع الإنارة العمومية بكورنيش مارتيل يُخلف هلعا كبيرا لدى الساكنة

عاجل...ابتدائية تيزنيت تحكم على طبيب الفقراء المثير للجدل ب 30 ألف درهم | مجتمع

عاجل...ابتدائية تيزنيت تحكم على طبيب الفقراء المثير للجدل ب 30 ألف درهم

محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا | مجتمع

محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا

حرارة مفرطة بهذه المناطق المغربية اليوم الإثنين | مجتمع

حرارة مفرطة بهذه المناطق المغربية اليوم الإثنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء | بــووز
منذ 22 دقيقة

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش | بــووز

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد '' بعدما قتلها ''ولد لفشوش

فيديو كليب جديد Chippie El Berkani بعنوان شيكا بوينا | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد '' Chippie El Berkani '' بعنوان شيكا بوينا

ابن الرياضي الراحل مجيد يكشف الطريق المروعة التي توفيت بها والدته بعدما دهسها ولد لفشوش | بــووز

ابن الرياضي الراحل مجيد يكشف الطريق المروعة التي توفيت بها والدته بعدما دهسها ''ولد لفشوش''

﻿

آخر المستجدات

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك
منذ 37 دقيقة

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.