 مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا | بوليتيك

ابن كيران: الخطاب الملكي أنصفنا...ونحن مع الملكية من قلوبنا

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا | دولي

عــاجل: مصرع شخصين وإصابة 60 آخرين في حريق و انفجارات ناجمة عن حادثة سير شمال إيطاليا

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء

ابن كيران يقصــف العثمــاني و حــامي الدين ومتشائم من فوز البيجيدي في الانتخابات المقبلة | بوليتيك

ابن كيران يقصــف ''العثمــاني'' و ''حــامي الدين'' ومتشائم من فوز ''البيجيدي'' في الانتخابات المقبلة

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة | حوادث و حقوق

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 14:51 مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش | حوادث و حقوق
مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش
لقي نادل بملهى ليلي مصرعه في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يومه الإثنين بشارع محمد السادس بمراكش.

شوف تيفي

 

لقي نادل بملهى ليلي مصرعه في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يومه الإثنين بشارع محمد السادس بمراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي من مصادرها، أن النادل البالغ قيد حياته 34 سنة وعند مغادرته لمقر عمله، دهسته سيارة خفيفة على مستوى الشارع المذكور حيث تعرض لعملية سحل على مدى 50 مترا.

وأضافت مصادرنا، أن سائق السيارة الذي كان في حالة غير طبيعية، كان يسوق سيارته بسرعة جنونية، ما عجل بوفاة الهالك.

هذا وتم نقل جثة النادل إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش، بينما تم إيقاف السائق حيث تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية ومتابعته في المنسوب إليه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق مراكش شارع محمد السادس وفاة نادل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل:اعتقــال ولد الفشوش اللي قتل أرملة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش البيضاء

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة | حوادث و حقوق

عــاجل: وفاة شخص وإصابة 9 آخرين في حادثة سير نواحي الداخلة

ولد الفشوش قتل أرمــلة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء | حوادث و حقوق

ولد الفشوش قتل أرمــلة الرياضي الراحل محمد مجيد بكورنيش عين الذئاب بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل وفاة أرملة الرياضي مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش فكازا | بــووز
منذ 2 دقائق

تفاصيل وفاة أرملة الرياضي مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش فكازا

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء | بــووز

بسبب الحرارة.. العثور على أفعى داخل سيارة بالبيضاء

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد بعدما قتلها ولد لفشوش | بــووز

باعزيزي يُذرف الدموع على أرملة الرياضي الراحل مجيد '' بعدما قتلها ''ولد لفشوش

فيديو كليب جديد Chippie El Berkani بعنوان شيكا بوينا | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد '' Chippie El Berkani '' بعنوان شيكا بوينا

﻿

آخر المستجدات

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي | بوليتيك
منذ 41 دقيقة

مجلس جهة الشرق يقوم بسقي أراضي التعاونيات الفلاحية بالشريط الحدودي

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي | بوليتيك

الحركة الشعبية تجدد انخراطها في التوجه الملكي الرامي إلى تأهيل العمل الحزبي

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة بجيبه | حوادث و حقوق

شاب عشريني يحاول وضع حد لحياته داخل مقهى شعبي بتارودانت والأمن يعثر على رسالة تحمل عبارة غريبة

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها | بوليتيك

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط جعلت من تطوير إفريقيا إحدى أولوياتها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.