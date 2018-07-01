مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش ﻿

لقي نادل بملهى ليلي مصرعه في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يومه الإثنين بشارع محمد السادس بمراكش.

شوف تيفي

لقي نادل بملهى ليلي مصرعه في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من يومه الإثنين بشارع محمد السادس بمراكش.

وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي من مصادرها، أن النادل البالغ قيد حياته 34 سنة وعند مغادرته لمقر عمله، دهسته سيارة خفيفة على مستوى الشارع المذكور حيث تعرض لعملية سحل على مدى 50 مترا.

وأضافت مصادرنا، أن سائق السيارة الذي كان في حالة غير طبيعية، كان يسوق سيارته بسرعة جنونية، ما عجل بوفاة الهالك.

هذا وتم نقل جثة النادل إلى مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش، بينما تم إيقاف السائق حيث تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية ومتابعته في المنسوب إليه.