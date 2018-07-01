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ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 13:58 ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية | بوليتيك
ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية
خلافا للاستقبال الذي حظي به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالي ''سعد الدين العثماني'' ، استقبل بنكيران صباح اليوم الاثنين بالورود والشعارات خلال أشغال اليوم الرابع من الملتقى

شوف تيفي

 

خلافا للاستقبال الذي حظي به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الحالي "سعد الدين العثماني" ، استقبل بنكيران صباح اليوم الاثنين بالورود والشعارات خلال أشغال اليوم الرابع من الملتقى الوطني 14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية.

وبعدما صعد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، منصة اللقاء المفتوح، أذرف الدموع وبدا متأثرا في كلمته الأولى أمام أعضــاء شبيبة حزبــه ، وهو يقول : "استقبالكم لي فهمت منه أن هذا الشعب لا ينسى الإخلاص والتضحية بذرة لا تضيع الحمد لله ...".

وأضـــاف بنكيران خلال ذات الكلمة : " لست بحاجة للكلام، وعلمتموني من خلال هذا الاستقبال المؤثر أنكم كرام أبناء شعب كريم، وأن ما كنّا نقوله خلال سنوات طويلة وظروف صعبة لم يذهب سدى، وها أنا أقرأه في استقبالكم وعلو وجوهكم وفي نظرات نسائكم ورجالهم وأطفالهم ... مجهوداتي لم تضع والدليل الاستقبال الاستثنائي ".

ولم يفوت ابن كيران الفرصة للإشارة إلى الخطاب الملكي الأخير و الرسائل السياسية القوية التي كانت في مضامينه ، مبرزا أن الشباب مطالبون بالمساهمة في الحياة السياسية ومساعدة الملك قائلا : " الملك ديالنا راجل مزيان أنا خدمت معاه رجل محبوب ولطيف ... "

يشـــار أن أعضاء شبيبة البيجيدي رفعت صورا ولافتات تطالب عبد الإله ابن كيران بالعودة للساحة السياسية وقيادة الحزب مجددا.

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران

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