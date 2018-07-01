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ابن كيران: ''الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف''

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 13:33 ابن كيران: الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف | بوليتيك
ابن كيران: ''الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف''
قال عبد الاله ابن كيران خلال اللقاء المفتوح ضمن مؤتمر شبيبة البيجيدي اليوم الاثنين بالدار البيضاء، في حديثه عن المرجعية الإسلامية أنه ''لا تراجع عن المرجعية الإسلامية، ولسنا ضد الاجتهاد في إطار


 شوف تيفي

 

قال عبد الاله ابن كيران خلال اللقاء المفتوح ضمن مؤتمر شبيبة البيجيدي اليوم الاثنين بالدار البيضاء، في حديثه عن المرجعية الإسلامية أنه ''لا تراجع عن المرجعية الإسلامية، ولسنا ضد الاجتهاد في إطار المرجعية، فلا إصلاح بدون حرية وديمقراطية'' مشيرا إلى أن الإسلام يعاقب ظهور الفاحشة و لا يدخل في التفاصيل ولا يقتحم على الناس بيوتهم.

وفي حديثه عن حرية التعبير في المشهد السياسي المغربي، قال ابن كيران : '' سيدنا مخلينا نهضروا الله يجازيه بخير''، مضيفا أن ''استهداف الحزب أو استهداف أعضائه لن ينفع البلد في شئ، والملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب...لأنه رجل محبوب ولطيف''.

 

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