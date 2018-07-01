عاجل... مصرع شاب بشاطئ الـ 25 شمال تغازوت بعدما حاول انقاذ فتاة من الغرق ﻿

لقي شاب مصرعه يومه الاثنين غرقا بشاطئ الـ 25 الواقع شمال مدينة أكادير وذلك بعدما جرفته الأمواج لقاع البحر.

شوف تيفي:أكادير

لقي شاب مصرعه يومه الاثنين غرقا بشاطئ الـ 25 الواقع شمال مدينة أكادير وذلك بعدما جرفته الأمواج لقاع البحر.

ووفق مصادر "شوف تيفي" فالهالك قصد شاطئ الـ 25 التابع لجماعة تغازوت رفقة أصدقائه للاستجمام، وبعد دخوله للسباحة لمح شابة تحاول تفادي الغرق فتوجه نحوها لمساعدتها على الخروج من بين الأمواج الهائجة غير أن التيار جرفه نحو القاع.

وأضافت ذات المصادر، أن السباحين المنقذين انتشلوا جثته وربطوا الاتصال بسيارة الاسعاف التي حضرت لعين المكان وقامت بنقله على وجه السرعة نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف.

هذا، ومن جانبها فتحت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي تحقيقا في الملابسات والظروف التي كانت وراء الحادث، فيما نقلت جثة الضحية مباشرة، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، في انتظار تسليمها إلى العائلة.