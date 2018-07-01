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بسبب شجارهما العنيف.. بوبا وكاريس وراء القضبان رفقة مرافقيهما

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 12:22 بسبب شجارهما العنيف.. بوبا وكاريس وراء القضبان رفقة مرافقيهما | ثقافة و فنون
بسبب شجارهما العنيف.. بوبا وكاريس وراء القضبان رفقة مرافقيهما
بعدما تشاجر فنانا الراب الفرنسيين بوبا وكاريس بمطار أورلي بفرنسا الأربعاء المنقضي، قررت محكمة في ضاحية باريس يوم الجمعة إيداع المعنيين بالأمر في السجن مؤقتا.

شوف تيفي

 

بعدما تشاجر فنانا الراب الفرنسيين بوبا وكاريس بمطار أورلي بفرنسا الأربعاء المنقضي، قررت محكمة في ضاحية باريس يوم الجمعة إيداع المعنيين بالأمر في السجن مؤقتا.

وحسب وسائل إعلام بفرنسا، فإن المحكمة ذاتها، قررت القبض على مرافقي الفنانين بتهمة المشاركة في الشجار.

هذا وكان فنانا الراب « بوبا » و« كاريس » سيركبان طائرة من أورلي إلى برشلونة لإحياء حفل، لكن قبل الصعود إلى الطائرة تعارك مرافقون لهما أمام أعين المسافرين 

وكان الفنانان يتواجهان بداية في حرب كلامية علنية في الأحياء الشعبية تحولت في السنوات الأخيرة إلى مواجهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

 

 

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ثقافة وفنون شوف تيفي الراب فرنسا بوبا كاريس

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