عاجل...ابتدائية تيزنيت تحكم على طبيب الفقراء المثير للجدل ب 30 ألف درهم ﻿

قضت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين بالحكم على الدكتور الشافعي المعروف بطبيب الفقراء بأداء تعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت وذلك عن الضرر الذي تسبب له فيه وبغرامة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين بالحكم على الدكتور الشافعي المعروف بطبيب الفقراء بأداء تعويض مادي قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت وذلك عن الضرر الذي تسبب له فيه وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة.

وحظيت محاكمة الشافعي بمتابعة كثيفة من لدن ساكنة المدينة وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية التي حجت بكثافة لمؤزارة الطبيب ومساندته في الدعوى المرفوعة ضده من طرف مدير المستشفى بعد أن نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك يسلط فيها الضوء على واقع الصحة بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت وهو ما اعتبره المدير سبا وقذفا وتشهيرا في حقه وقام برفع دعوى قضائية ضده يتهمه فيها بنشر أكاذيب وإشاعات مؤكدا أن تدوينة الدكتور تحمل نوعا من السب والقذف في حقه.

واعتبر المشتكي تدوينة "الشافعي"، مغرضة ومست بشرفه واعتباره الشخصي، وبصفته كمسؤول عن المستشفى مطالبا في الوقت نفسه تعويضا ماديا لجبر الضرر لا يقل عن 80 ألف درهم لما تحمل في نظره من أنواع السب والقذف، وإهانة عبر استعمال وسائل الإنترنيت، وفقا لقانون الصحافة والنشر رقم 13/88 والفصول 442 و443 من القانون الجنائي .

ومن جانبه، علق الشافعي على منطوق الحكم الابتدائي بتأكيده أنه حكم جائر وظالم في حق طبيب همه الوحيد هو خدمة الصالح العام للوطن وخدمة الصحة وخاصة الأطفال الذين يعانون الأمرين بالمنطقة، مشيرا أنه سيستمر في نضالاته لفضح الفساد المتفشي في قطاع الصحة وذلك بهدف اجثثاته والرقي بالمنظومة الصحية المغربية تماشيا مع التوجهات السامية للملك محمد السادس.