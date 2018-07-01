اليوم ابن كيران في ضيافة شبيبة حزبه ﻿

من المرتقب أن يحضر رئيس الحكومة السابق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، لقاء مفتوحا مع شبيبة حزبه اليوم الاثنين 6 غشت 2018 حوالي الساعة 11و30، في إطار فعاليات الملتقى

شوف تيفي: مصطفى ضو

من المرتقب أن يحضر رئيس الحكومة السابق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، لقاء مفتوحا مع شبيبة حزبه اليوم الاثنين 6 غشت 2018 حوالي الساعة 11و30، في إطار فعاليات الملتقى الوطني الـ14 لشبيبة المصباح المنعقد بالحي الجامعي بالبيضاء.

وكانت وسائل إعلام وطنية تداولت أخبارا مفادها عدم حضور الأمين العام السابق إلى ملتقى الشبيبة، الأمر الذي اعتبره متتبعون بوجود توتر داخل حزب المصباح، خاصة بعد رفض بعض قيادات الحزب تعديل القانون الداخلي الذي يسمح بولاية ثالثة على رأس الحزب، وكذا الإعفاء الملكي من رئاسة الحكومة بعد تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من 6 أشهر.