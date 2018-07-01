 محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش | حوادث و حقوق

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش

عودة بنكيران | كاريكاتير شوف تيفي

عودة بنكيران

عــاجل: كندا تعرب عن قلق شديد بعد إعلان السعودية طرد سفيرها | دولي

عــاجل: كندا تعرب عن ''قلق شديد'' بعد إعلان السعودية طرد سفيرها

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء

ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية | بوليتيك

ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية

عــاجل: انتحــار فتاة شابة بشاطئ نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار فتاة شابة بشاطئ نواحي البيضاء

ابن كيران: الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف | بوليتيك

ابن كيران: ''الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف''

ابن كيران: نحن مع الملكية ولست متفقا مع حامي الدين | بوليتيك

ابن كيران: نحن مع الملكية ولست متفقا مع حامي الدين

عاجل... مصرع شاب بشاطئ الـ 25 شمال تغازوت بعدما حاول انقاذ فتاة من الغرق | حوادث و حقوق

عاجل... مصرع شاب بشاطئ الـ 25 شمال تغازوت بعدما حاول انقاذ فتاة من الغرق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 10:30 محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا | مجتمع
محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ، أنه وعلى الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فرنسا سيتم حرق جثة المغربي المسلم بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة ليموج .

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ، أنه وعلى الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فرنسا سيتم حرق جثة المغربي المسلم بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة ليموج .

وأضافت مصادرنا، أن محكمة النقض رفضت الترافع على هاته القضية وبذلك سيُنفذ حكم محكمة الاستئناف ببوردو والمتمثل في حرق المهاجر المغربي المتزوج قيد حياته من مواطنة كاثوليكية.

ومن جهته، قال مسؤول بالجامع الأكبر بالعاصمة باريس، أنه على عائلة المرحوم التدخل لإقناع زوجة ابنهم بالعدول عن قرارها حيث تعتبر الوسيلة الوحيدة ليدفن فلذة كبدهم بمقبرة مسلمة.

جدير بالذكر، أن المهاجر المغربي قد لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع حرق دفن مغربي كاثوليكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...ابتدائية تيزنيت تحكم على طبيب الفقراء المثير للجدل ب 30 ألف درهم | مجتمع

عاجل...ابتدائية تيزنيت تحكم على طبيب الفقراء المثير للجدل ب 30 ألف درهم

حرارة مفرطة بهذه المناطق المغربية اليوم الإثنين | مجتمع

حرارة مفرطة بهذه المناطق المغربية اليوم الإثنين

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و الفيديو انتشر بزاف عبر الفيسبوك | مجتمع

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك

بالصور..أعمدة كهرباية تثير غضـــب ساكنة القصر الكبير | مجتمع

بالصور..أعمدة كهرباية تثير غضـــب ساكنة القصر الكبير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القصة الكاملة لعودة ميت إلى الحياة فوق المغسل بالعطاوية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

القصة الكاملة لعودة ميت إلى الحياة فوق المغسل بالعطاوية

عيالات مضاربات وسط الترامواي شوفو أشنو وقع | قنوات أخرى

عيالات مضاربات وسط الترامواي شوفو أشنو وقع

الطفل المغربي مهدي فنيكش يبدع في رقصة كيكي | قنوات أخرى

الطفل المغربي مهدي فنيكش يبدع في رقصة كيكي

بالفيديو.. زلزال عنيف ضرب اليوم أندونيسيا والناس يصلون بمسجد منهم من خرج هارباً ومنهم من تمسك بصلاته | قنوات أخرى

بالفيديو.. زلزال عنيف ضرب اليوم أندونيسيا والناس يصلون بمسجد منهم من خرج هارباً ومنهم من تمسك بصلاته

﻿

آخر المستجدات

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش

عودة بنكيران | كاريكاتير شوف تيفي

عودة بنكيران

عــاجل: كندا تعرب عن قلق شديد بعد إعلان السعودية طرد سفيرها | دولي

عــاجل: كندا تعرب عن ''قلق شديد'' بعد إعلان السعودية طرد سفيرها

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.