محكمة النقض ترفض الترافع في قضية حرق المغربي المسلم بفرنسا ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ، أنه وعلى الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فرنسا سيتم حرق جثة المغربي المسلم بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة ليموج .

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة ، أنه وعلى الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فرنسا سيتم حرق جثة المغربي المسلم بالكنيسة الكاثوليكية بمدينة ليموج .

وأضافت مصادرنا، أن محكمة النقض رفضت الترافع على هاته القضية وبذلك سيُنفذ حكم محكمة الاستئناف ببوردو والمتمثل في حرق المهاجر المغربي المتزوج قيد حياته من مواطنة كاثوليكية.

ومن جهته، قال مسؤول بالجامع الأكبر بالعاصمة باريس، أنه على عائلة المرحوم التدخل لإقناع زوجة ابنهم بالعدول عن قرارها حيث تعتبر الوسيلة الوحيدة ليدفن فلذة كبدهم بمقبرة مسلمة.

جدير بالذكر، أن المهاجر المغربي قد لقي مصرعه يوم 24 يوليوز المنصرم على إثر لسعة حشرة سامة.