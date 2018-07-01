 السعودية تستدعي سفيرها و تطــرد السفير الكندي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش | حوادث و حقوق

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش

عودة بنكيران | كاريكاتير شوف تيفي

عودة بنكيران

عــاجل: كندا تعرب عن قلق شديد بعد إعلان السعودية طرد سفيرها | دولي

عــاجل: كندا تعرب عن ''قلق شديد'' بعد إعلان السعودية طرد سفيرها

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء

ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية | بوليتيك

ابن كيران يذرف الدموع ويعبر عن حبه للملك أمام شبيبة حزبه وشعارات تطالبه بالعودة للحياة السياسية

عــاجل: انتحــار فتاة شابة بشاطئ نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار فتاة شابة بشاطئ نواحي البيضاء

ابن كيران: الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف | بوليتيك

ابن كيران: ''الملك في حاجة إلى رجال معقولين بالشكل المطلوب..لأنه رجل محبوب ولطيف''

ابن كيران: نحن مع الملكية ولست متفقا مع حامي الدين | بوليتيك

ابن كيران: نحن مع الملكية ولست متفقا مع حامي الدين

عاجل... مصرع شاب بشاطئ الـ 25 شمال تغازوت بعدما حاول انقاذ فتاة من الغرق | حوادث و حقوق

عاجل... مصرع شاب بشاطئ الـ 25 شمال تغازوت بعدما حاول انقاذ فتاة من الغرق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

السعودية تستدعي سفيرها و تطــرد السفير الكندي

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 10:14 السعودية تستدعي سفيرها و تطــرد السفير الكندي | دولي
السعودية تستدعي سفيرها و تطــرد السفير الكندي
قررت السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب ''التدخل'' في شؤونها الداخلية.

شـــوف تيفي:

 

قررت السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب "التدخل" في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الإثنين، إن المملكة قررت أيضا تجميد كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا بسبب تصريحات لوزارة الخارجية الكندية تعد "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد اطلاعها على "ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".

ونقل البيان عن الوزارة تأكيدها " أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة"، مضيفة أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب السعودية كندا طرد توقيف طرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: كندا تعرب عن قلق شديد بعد إعلان السعودية طرد سفيرها | دولي

عــاجل: كندا تعرب عن ''قلق شديد'' بعد إعلان السعودية طرد سفيرها

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق | دولي

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق

هجوم فجائي من طرف مجموعة متمردة على الرئيس الفنزويلي أثناء إلقائه لخطاب بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني | دولي

هجوم فجائي من طرف مجموعة متمردة على الرئيس الفنزويلي أثناء إلقائه لخطاب بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا | دولي

اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

القصة الكاملة لعودة ميت إلى الحياة فوق المغسل بالعطاوية | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

القصة الكاملة لعودة ميت إلى الحياة فوق المغسل بالعطاوية

عيالات مضاربات وسط الترامواي شوفو أشنو وقع | قنوات أخرى

عيالات مضاربات وسط الترامواي شوفو أشنو وقع

الطفل المغربي مهدي فنيكش يبدع في رقصة كيكي | قنوات أخرى

الطفل المغربي مهدي فنيكش يبدع في رقصة كيكي

بالفيديو.. زلزال عنيف ضرب اليوم أندونيسيا والناس يصلون بمسجد منهم من خرج هارباً ومنهم من تمسك بصلاته | قنوات أخرى

بالفيديو.. زلزال عنيف ضرب اليوم أندونيسيا والناس يصلون بمسجد منهم من خرج هارباً ومنهم من تمسك بصلاته

﻿

آخر المستجدات

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

مصرع نادل بملهى ليلي في عملية دهس بمراكش

عودة بنكيران | كاريكاتير شوف تيفي

عودة بنكيران

عــاجل: كندا تعرب عن قلق شديد بعد إعلان السعودية طرد سفيرها | دولي

عــاجل: كندا تعرب عن ''قلق شديد'' بعد إعلان السعودية طرد سفيرها

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عــاجل و بــالصور.. العثور على أفعى وسط مدينة الدارالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.