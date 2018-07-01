السعودية تستدعي سفيرها و تطــرد السفير الكندي ﻿

قررت السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب ''التدخل'' في شؤونها الداخلية.

شـــوف تيفي:

قررت السعودية استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، وطلبت من السفير الكندي لديها مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بسبب "التدخل" في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الإثنين، إن المملكة قررت أيضا تجميد كافة تعاملاتها التجارية والاستثمارية مع كندا بسبب تصريحات لوزارة الخارجية الكندية تعد "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة".

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت بعد اطلاعها على "ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا".

ونقل البيان عن الوزارة تأكيدها " أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجافيا للحقيقة"، مضيفة أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقا للإجراءات النظامية المتبعة