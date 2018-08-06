 فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك

بتاريــخ : 6 غشت 2018 / 00:14 فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و الفيديو انتشر بزاف عبر الفيسبوك | مجتمع
فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو جنسي لشابة مغربية وهي تؤدي حركات جنسية، وقامت بتصوير نفسها بواسطة هاتفها النقال.

شوف تيفي

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو جنسي لشابة مغربية وهي تؤدي حركات جنسية، وقامت بتصوير نفسها بواسطة هاتفها النقال.

وتظهر الشبابة وهي تخاطب خليلها وتقوم بحركات جنسية قبل أن تخلع ملابسها وتكشف عن جسدها قائلة : ''توحشتك بزاف مكرهتش أنشوفك أنت إنسان عادي ولكن كتجيني بحال شي ملك...'' مردفة ''نعاسك زوين بزاف...'' إشارة منها إلى العلاقة الجنسية التي تجمعهما .

وفي الوقت الذي لم تعرف فيه ملابسات وأسباب انتشــار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فإن المشاهدين له استنكروا الفعل واستهجنوا لا أخلاقية صاحبته وطريقة حديثها وحركاتها .

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شوف تيفي المغرب فضيحة جنسية بنت شوهة

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