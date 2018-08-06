المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية يتدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الزومي بمدينة تطوان ﻿

اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بمدينة تطوان أيام 27و 28 و 29 يوليوز 2018، حيث تدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الرئيسة خديجة الزومي ، وذلك عطفا على مخرجات المؤتمر الخامس والذي

شوف تيفي

اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بمدينة تطوان أيام 27و 28 و 29 يوليوز 2018، حيث تدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الرئيسة خديجة الزومي ، وذلك عطفا على مخرجات المؤتمر الخامس والذي ركز على اثنى عشر جهة، اثنى عشر قضية، اثنى عشرة شهرا.

واستحضر المكتب التنفيذي حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يوم الأحد ، وضعية التنظيمية العامة لمنظمة المرأة الاستقلالية وبعد نقاش جاد ومستفيض قرر الإعلان عن مركز زهور الزرقاء للدراسات والأبحاث وقضايا النوع للاهتمام بكتابة تاريخ الحركة النسائية المغربية والتسويق للأدب النسائي المغربي في الداخل والخارج وكذلك للتوثيق لشهادات المرأة الاستقلالية وإغناء النقاش الجاد حول القضايا المجتمعية والنسائية من أجل مجتمع متوازن متشبث بقيمه منفتح على محيطه متسامح في اجتهاداته .

في ذات الوقت تم الإعلان وفق ذات البلاغ عن استراتيجية أكاديمية التكوين التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية لتجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالترافع السياسي والتمكين السياسي والانخراط السياسي والاستقطاب النسائي السياسي اعتمادا على الكفاءات الحزبية والوطنية والدولية ، واجتمع المكتب التنفيذي في إطار جلسة استماع لنساء معبر سبتة حيث كانت شهادتهن تنضُمُ دما وألما وتعكس واقعا مرا خادشا للكرامة على كل المستويات يدين وضعية المرأة المغربية ككل.

وفي هذا الصدد التزمت منظمة المرأة الاستقلالية الترافع من كل المواقع لإسماع صوت هذه الفئة وحمل قضيتها إلى المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص تعبئة برلمانيات الحزب من أجل ممارسة واجبهم بطرح اسئلة كتابية وشفوية من أجل إنصاف نساء معبر الذل والذي أصبح يسائلنا جميعا حسب ذات البلاغ.