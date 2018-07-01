بسبب بنته ''أخشيشن'' في ورطة كبيرة والسائق يكشف عن مستجد يقلب موازين قضية سيارة الجهة ﻿

قررت النيابة العامة متابعة نجلة رئيس جهة مراكش آسفي “أحمد اخشيشن” على خلفية تسببها في حادثة سير بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط نتج عنها إتلاف ممتلكات عامة، بعد أن كشفت المعاينة التي قامت بها

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قررت النيابة العامة متابعة نجلة رئيس جهة مراكش آسفي “أحمد اخشيشن” على خلفية تسببها في حادثة سير بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط نتج عنها إتلاف ممتلكات عامة، بعد أن كشفت المعاينة التي قامت بها مصالح الأمن أن الحادثة ارتكبت بسيارة مملوكة للجهة ودون التوفر على رخصة.

وحسب مصادر “المساء” التي أوردت الخبر في عدد يوم غد الاثنين، فقد تم الاستماع إلى ابنة رئيس الجهة البالغة من العمر 18 سنة والتي فقدت السيطرة على سيارة رباعية الدفع تحمل ترقيم جهة مراكش آسفي قبل أن تصطدم بعمود بحي الرياض.

كما تم استدعاء السائق من طرف المصالح الأمنية، حيث أكد خلال الاستماع إليه بأنه يقوم بشكل دائم بوضع السيارة في مكانها مع المفاتيح بعد نهاية دوامه، وأن لا علم له باستغلالها من طرف أشخاص آخرين بعد مغادرته.