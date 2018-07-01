هــــا المعقول. اعتقال نجل جنرال معروف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية..(تفاصيل مثيرة) ﻿

أصدرت النيابة العامة تعليمات بوضع نجل جنرال معروف رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تم توقيفه من طرف عناصر أمنية، مساء أول أمس، بحي أكدال الراقي بالرباط على متن سيارة فارهة.

شوف تيفي

أصدرت النيابة العامة تعليمات بوضع نجل جنرال معروف رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تم توقيفه من طرف عناصر أمنية، مساء أول أمس، بحي أكدال الراقي بالرباط على متن سيارة فارهة.

نجل الجنرال تمت معاينة سيارته خلال عملية مراقبة مع إخضاع وثائقها للفحص، قبل أن يتبين أنه في حالة سكر طافح لم يحل دون مواصلته القيادة داخل شوارع تعرف حركة مرور كثيفة.

السائق حسب مصدر “المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين رفض الانصياع للأوامر الصادرة عن رجال الأمن فرض إبلاغ مسؤولين كبار قبل أن تصدر تعليمات بتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل، حيث تم حجز السيارة ونقلها للمستودع البلدي.

في حين تم توقيف نجل الجنرال واقتياده إلى مقر المداومة للاستماع إليه قبل أن تصدر تعليمات من النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه للعدالة بجنحة السياقة في حالة سكر.