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بالصور..أعمدة كهرباية تثير غضـــب ساكنة القصر الكبير

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 21:49 بالصور..أعمدة كهرباية تثير غضـــب ساكنة القصر الكبير | مجتمع
بالصور..أعمدة كهرباية تثير غضـــب ساكنة القصر الكبير
استنكر عدد من ســاكنة القصر الكبير استهتار المجلس البلدي والطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية معهم، بعد أن أبدت عدم اهتمام من لدنها فيما يخص سقوط العشرات من أعمدة الكهرباء المتواجدة بكثرة وسط

 شوف تيفي

 

استنكر عدد من ســاكنة القصر الكبير استهتار المجلس البلدي والطريقة التي تتعامل بها السلطات المحلية معهم، بعد أن أبدت عدم اهتمام من لدنها فيما يخص سقوط العشرات من أعمدة الكهرباء المتواجدة بكثرة وسط الطرقات والشوارع .

وأفــاد الفاعل الجمعوي أيمن عزوز في مكالمة هاتفية خص بها "شوف تيفي" أن الأعمدة الكهربائية بالقصر الكبير تتسبب في العديد من حوادث السير خلال الأيــام الأخيرة في غياب كبير لأعضاء المجلس البلدي .

وأضــاف أيمن عزوز في تصريحه لــ"شوف تيفي" أن حوادث السير أضحت تقع بشكل متكرر يوميا بسبب سقوط أعمدة الكهرباء وسط الطريق على مستوى طريق العرائش إثر اصطدام سيارات بالأعمدة الكهربائية والتي أصبحت ملقاة وسط الطريق ، ناهيك عن مخاطر عديدة تهدد حياة المواطنين بسبب الأسلاك الكهربائية المنتشرة على طول الطريق.

وزاد ذات المتحدث أن ساكنة المدينة استبشروا خيرا عندما وُضعت دراسة لكهربة المنطقة التي يوجدون بها، وبعد أن حفرت أماكن الأعمدة الكهربائية؛ قامت بتغيير مكانها وتحويلها إلى أرجاء أخرى.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فاعل جمعوي ساكنة القصر الكبير

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