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بعد ربورطاج ''شوف تيفي'' سلطات ورزازات تتدخل في قضية أستاذ الفرنسية المتشرد

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 21:25 بعد ربورطاج شوف تيفي سلطات ورزازات تتدخل في قضية أستاذ الفرنسية المتشرد | مجتمع
بعد ربورطاج ''شوف تيفي'' سلطات ورزازات تتدخل في قضية أستاذ الفرنسية المتشرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن، السلطات المحلية بمدينة ورزازات تفاعلت بشكل إيجابي مع ''الربورطاج'' الذي أنجزته قناة ''شوف تيفي'' مع أستاذ مادة اللغة الفرنسية المتشرد بهيوليود إفريقيا، بعدما قضى

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن، السلطات المحلية بمدينة ورزازات تفاعلت بشكل إيجابي مع ''الربورطاج'' الذي أنجزته قناة ''شوف تيفي'' مع أستاذ مادة اللغة الفرنسية المتشرد بهيوليود إفريقيا، بعدما قضى حوالي 18 سنة من العمل كأستاذ بثانوية ''سيدي عمرو'' بمنطقة تازارين التابعة لإقليم زاكورة.

وأكدت مصادر خاصة أنه بعدما تم انجاز ربورطاج من طرف طاقم قناة ''شوف تيفي''، يشخص حالة الأستاذ وظروف عيشه كمتشرد بين أزقة وشوارع مدينة ورزازات تدخلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية أيام قليلة بعد ذلك، حيث ستعمل على تتبع و مواكبة وضعية الأستاذ والتكفل به.

يشار أن أستاذ لمادة الفرنسية يعيش بين أزقة وشوارع مدينة ورزازات في ظروف اجتماعية جد مزرية، بعدما كان يدرس بالثانوية التأهيلية ''سيدي عمرو'' بتازارين التابعة لإقليم زاكورة، ودرس أجيالا عديدة هناك، حيث قضى ما يناهز عن 20 سنة من العمل كمدرس للفرنسية، غير أن ظروفه الصحية عجلت بمغادرته لمهنة التدريس إثر إصابته بمرض عضال.
وحسب ما صرح به الأستاذ المتشرد في وقت سابق لقناة ''شوف تيفي''، فإنه أمام تدهور حالته الصحية وعجزه عن مواصلة عمله، تم فصله عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية دون تمتيعه بكافة حقوقه التي يكفلها له القانون، ودون مراعاة لظروفه الصحية وعجزه، والمدة التي قضاها بمهنة التدريس، ليواجه مصيرا مجهولا، ويجد نفسه يفترش الأرض ويلتحف السماء بشوارع مدينة ورزازات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه بعد تخلي الوزارة عنه وفصله بسبب تدهور حالته الصحية وتأزم أوضاعه الإجتماعية طرق أكثر من مرة أبواب عدة نقابات ومؤسسات للدولة لكنه في كل مناسبة يصطدم بالأبواب الموصدة، ولا أحد يعيره أي اهتمام أو يستجيب لطلباته ونداءاته المتكررة، ليظل وحيدا يقاسي حرارة الصيف وبرودة الشتاء في انتظار أيادي الرحمة التي سوف تنتشله من بين مخالب التشرد.

هذا،ومن جانب آخر تعاطف مجموعة من تلاميذه القدمى مع قصته المأسوية وقاموا بزيارته بعد انتشار فيديو يحكي فيها ظروفه الصعبة، حيث شكل عدد منهم لجنة خاصة لجمع تبرعات مالية له وأطلقوا نداءات للمسؤولين عن قطاع التعليم بالمغرب لرد الإعتبار لهذا الرجل الذي أفنى حياته في تعليم أجيال متعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي بمنطقة ''تزارين'' بإقليم زاكورة، كما طالبوا من الجهات الوصية التدخل العاجل لإنصاف هذا الأستاذ الذي يحتاج إلى الرعاية والإهتمام، نظرا لوضعيته الصحية والإجتماعية الصعبة، مستنكرين في نفس الوقت ما تعرض له من ظلم وحيف وحرمان من كافة حقوقه التي يضمنها له الدستور المغربي، والتي
ستخفف عنه نوعا ما هذه الآلام والمعانات التي يرزخ تحت وطأتها.

 

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شوف تيفي المغرب ورزازات ربورطاج أستاذ اللغة الفرنسية متشرد سلطات تدخل

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