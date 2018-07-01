هـــــــام للمغاربة.. امتحانات ''البيــرمي'' إجراءات جديدة..إليكــم التفاصيل ﻿

كشفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن إجراءات جديدة مرتبطة بحجز مواعيد امتحانات نيل رخصة السياقة .

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كشفت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عن إجراءات جديدة مرتبطة بحجز مواعيد امتحانات نيل رخصة السياقة .

وأكدت في بلاغ لها ، أنه تقرر بالنسبة لشهر غشت الجاري، الرفع بنسبة 25 في المائة من عدد المواعيد المحددة لحجزها بواسطة النظام المعلوماتي من طرف مؤسسات تعليم السياقة، وذلك دون تجاوز الحصة المخصصة لكل مؤسسة، والمحددة بالنسبة للصنف ب في 12 مرشح لكل مركبة/مدرب .

وأوضحت كتابة الدولة في بلاغها، أن هذه الإجراءات جاءت بسبب الارتفاع الملحوظ في نشاط مؤسسات تعليم السياقة والإقبال المتزايد على حجز مواعيد امتحانات نيل رخصة السياقة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع أيام العطل الوطنية والدينية خلال شهر غشت 2018 .

وكــانت الهيئة الوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السيـاقة وقانون السير بالمغرب قد راسلت مع بداية الشهر الجاري كاتب الدولة المكلف بالنقل ، حيث طالبت هذا الأخير بالرفع من عدد المسجلين الراغبين في اجتياز الامتحان النظري بمراكز تسجيل السيارات.