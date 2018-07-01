إسبــانيا توقف شابين مغربيين حاولا الهجرة على متن دراجة مائية ''جيت سكي'' ﻿

أنقذت قوات خفر السواحل الإسبانية شابين مغربيين، الأحد، بعد أن تاها في عرض البحر أثناء توجههما من الحسيمة نحو إسبانيا يوم الجمعة على متن دراجة مائية ''جيت سكي''.

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أنقذت قوات خفر السواحل الإسبانية شابين مغربيين، الأحد، بعد أن تاها في عرض البحر أثناء توجههما من الحسيمة نحو إسبانيا يوم الجمعة على متن دراجة مائية ''جيت سكي''.

وحسب تقارير إعلامية فالمهاجران السريان تم إنقاذهما صباح اليوم ببحر البوران، من قبل قوات خفر السواحل الإسبانية، التي توصلت بإشعار من قبل أحد القوارب الشراعية، حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، حول وجود شخصين على متن دراجة مائية تائهين، وعلى إثر ذلك قامت قوات خفر السواحل بعملية بحث واسعة بزوارق الإنقاذ، انتهت بالعثور على المغربيين حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم

يشـــــــار أنه منذ سنتين شهدت سواحل مدينة الحسيمة العديد من محاولات الهجرة السرية، على متن الدراجات المائية ''جيت سكي''.