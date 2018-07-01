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''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 17:16 الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع
''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''
دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، كلّ حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 غشت، إلى الإحرام في داخل الطائرات حين بلوغ ميقات ''رابغ''.

شوف تيفي

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، كلّ حجاج التنظيم الرسمي المتوجهين مباشرة إلى مكة المكرمة ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 غشت، إلى الإحرام في داخل الطائرات حين بلوغ ميقات ''رابغ''.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها ''إلى علم كل حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى الديار المقدسة ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 غشت، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة.''

وأضاف ذات البلاغ إلى أنه يتعين على الحجاج أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا بداخل الطائرات حين بلوغ ميقات رابغ''.



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