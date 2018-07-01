 المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب | مجتمع

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين | حوادث و حقوق

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين

الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع

''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي إمنتانوت..وهذه التفاصيل الكاملة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و الفيديو انتشر بزاف عبر الفيسبوك | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب | مجتمع

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب

غــريب وبالفيديو ... شيخ صوفي جزائري يستقبله مريدوه في المغرب بـطلع البدر علينا و الزغاريد.. شوفو كيفاش تلقاوه | بووز

غــريب وبالفيديو ... شيخ صوفي جزائري يستقبله مريدوه في المغرب بـ''طلع البدر علينا'' و الزغاريد.. شوفو

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم | حوادث و حقوق

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق | دولي

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 17:02 المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي إمنتانوت..وهذه التفاصيل الكاملة | مجتمع
المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة
تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بتعرض موظف شرطة ينتمي لفرقة السير والجولان بمفوضية أمن إمنتانوت ''للعقاب'' من قبل رئيسه المباشر، وذلك على

شوف تيفي

 

تنفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المعطيات التي تم تداولها إعلاميا، والمتعلقة بتعرض موظف شرطة ينتمي لفرقة السير والجولان بمفوضية أمن إمنتانوت "للعقاب" من قبل رئيسه المباشر، وذلك على خلفية تسجيله لمخالفة مرورية في حق سائق سيارة تابعة للدولة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بجدية مع ما تم تداوله إعلاميا بخصوص هذه الواقعة، وفتحت بحثا أظهر أنه بتاريخ 4 غشت الجاري، تدخل عنصر أمن مكلف بتأمين السير والجولان بشارع الحسن الثاني بمدينة إمنتانوت، من أجل تسجيل مخالفة في حق سيارة مسجلة في السلسلة الخاصة بالدولة، كانت متوقفة بشكل غير قانوني يعيق حركة السير بالشارع العام.

ووفق ما تقتضيه هذه الحالة، فقد طلب موظف الشرطة، الذي كان مؤازرا في حينه من قبل ضابط رئيس الهيئة الحضرية، انتداب سيارة الجر من أجل إزالة العرقلة، قبل أن يتقدم منه الموظف العمومي المسؤول عن السيارة ويدلي بالوثائق الضرورية، حيث تم في الحين تسجيل مخالفة من الدرجة الثالثة في حقه تتعلق بالوقوف في مكان ممنوع، تم تضمينها في محضر قانوني موثق وممسوك من قبل مصالح الأمن بالمدينة.

وطيلة مدة إنجاز هذه الإجراءات، لم يتم تسجيل تعرض موظف الشرطة المعاين لأي نوع من التدابير التأديبية أو الإدارية التي قد تمنعه من إتمام واجبه المهني، باستثناء تدخل رئيس الهيئة الحضرية الذي حرص على توجيه الشرطي المعاين للإجراءات القانونية السلمية لتسجيل هذا النوع من المخالفات.

وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه النقاط، فهي تجدد التذكير على حرصها على التطبيق الصارم والموضوعي للقانون على الجميع، دون تمييز أو استثناءات، وهي التعليمات والتوجيهات التي تحرص على تضمينها في جميع المذكرات المديرية التي توجهها بشكل دوري لكافة مصالحها الجهوية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إمنتانوت المديرية العامة للأمن الوطني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب | مجتمع

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب

الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع

''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب | مجتمع

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب

شيخ جــزائري يجمع آلاف المتصوفة المغاربة بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش | مجتمع

شيخ جــزائري يجمع آلاف المتصوفة المغاربة بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وفاة قشبال.. ابن الفنان الراحل يشكر المغاربة | خارج البلاطو
منذ 7 ساعات

وفاة قشبال.. ابن الفنان الراحل يشكر المغاربة

عشق المغامرة..سربة للتبوريدة بصيغة المؤنث بمهرجان بالوما للتبوريدة | خارج البلاطو

عشق المغامرة..سربة للتبوريدة بصيغة المؤنث بمهرجان بالوما للتبوريدة

بعد فيديو فضيحة مستشفى الأمراض العقلية..تصريح صــادم لفاعل بمدينة برشيد | خارج البلاطو

بعد فيديو فضيحة مستشفى الأمراض العقلية..تصريح صــادم لفاعل بمدينة برشيد

بالفيديو..الملك يعزي عائلة الفنان الراحل قــشبال | خارج البلاطو

بالفيديو..الملك يعزي عائلة الفنان الراحل قــشبال

﻿

آخر المستجدات

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب | مجتمع
منذ 54 دقيقة

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين | حوادث و حقوق

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين

الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع

''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي إمنتانوت..وهذه التفاصيل الكاملة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.