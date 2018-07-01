 فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب | مجتمع

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين | حوادث و حقوق

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين

الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع

''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي إمنتانوت..وهذه التفاصيل الكاملة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و الفيديو انتشر بزاف عبر الفيسبوك | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب | مجتمع

منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب

غــريب وبالفيديو ... شيخ صوفي جزائري يستقبله مريدوه في المغرب بـطلع البدر علينا و الزغاريد.. شوفو كيفاش تلقاوه | بووز

غــريب وبالفيديو ... شيخ صوفي جزائري يستقبله مريدوه في المغرب بـ''طلع البدر علينا'' و الزغاريد.. شوفو

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم | حوادث و حقوق

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق | دولي

بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 16:34 فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و الفيديو انتشر بزاف عبر الفيسبوك | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل.. شـابة مغربية كتعرا لصاحبها وكدير حركات جنسية ساخنة و ''الفيديو'' انتشر بزاف عبر الفيسبوك
انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو جنسي لشابة مغربية وهي تؤدي حركات جنسية، وقامت بتصوير نفسها بواسطة هاتفها النقال.

شوف تيفي

 

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فيديو جنسي لشابة مغربية وهي تؤدي حركات جنسية، وقامت بتصوير نفسها بواسطة هاتفها النقال.

وتظهر الشبابة وهي تخاطب خليلها وتقوم بحركات جنسية قبل أن تخلع ملابسها وتكشف عن جسدها قائلة : ''توحشتك بزاف مكرهتش أنشوفك أنت إنسان عادي ولكن كتجيني بحال شي ملك...'' مردفة ''نعاسك زوين بزاف...'' إشارة منها إلى العلاقة الجنسية التي تجمعهما .

وفي الوقت الذي لم تعرف فيه ملابسات وأسباب انتشــار الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فإن المشاهدين له استنكروا الفعل واستهجنوا لا أخلاقية صاحبته وطريقة حديثها وحركاتها .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فضيحة جنسية بنت شوهة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين | حوادث و حقوق

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم | حوادث و حقوق

رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم

النيران بالفقيه بن صالح تلتهم اليابس والأخضر مع قطيع من الغنم والعلف الخاص بها بدوار أولاد جابري | حوادث و حقوق

النيران بالفقيه بن صالح تلتهم اليابس والأخضر مع قطيع من الغنم والعلف الخاص بها بدوار أولاد جابري

مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا | حوادث و حقوق

مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وفاة قشبال.. ابن الفنان الراحل يشكر المغاربة | خارج البلاطو
منذ 7 ساعات

وفاة قشبال.. ابن الفنان الراحل يشكر المغاربة

عشق المغامرة..سربة للتبوريدة بصيغة المؤنث بمهرجان بالوما للتبوريدة | خارج البلاطو

عشق المغامرة..سربة للتبوريدة بصيغة المؤنث بمهرجان بالوما للتبوريدة

بعد فيديو فضيحة مستشفى الأمراض العقلية..تصريح صــادم لفاعل بمدينة برشيد | خارج البلاطو

بعد فيديو فضيحة مستشفى الأمراض العقلية..تصريح صــادم لفاعل بمدينة برشيد

بالفيديو..الملك يعزي عائلة الفنان الراحل قــشبال | خارج البلاطو

بالفيديو..الملك يعزي عائلة الفنان الراحل قــشبال

﻿

آخر المستجدات

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب | مجتمع
منذ 54 دقيقة

قطار قادم من مراكش يتوقف في الخلاء لمدة تفوق 3 ساعات .. يثير سخط الركاب

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين | حوادث و حقوق

حالة استنفار بميناء الدار البيضاء بسبب احتراق شاحنتين

الأوقاف تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ رابغ | مجتمع

''الأوقاف'' تحث الحجاج على الإحرام داخل الطائرات حين بلوغ ''رابغ''

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي إمنتانوت..وهذه التفاصيل الكاملة | مجتمع

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي واقعة شرطي "إمنتانوت"..وهذه التفاصيل الكاملة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.