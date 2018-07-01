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منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:57 منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب | مجتمع
منظمة تدعو إلى مقاضاة وزارة الصحة بسبب الإهمال في حالات الوفاة بلسعات العقارب
دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المواطنين المغاربة ضحايا لسعات العقارب إلى رفع دعاوى قضائية ضد ووزارة الصحة، في حالة الوفاة، بسبب ''الإهمال والتقصير وعدم القيام

شوف تيفي:

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة المواطنين المغاربة ضحايا لسعات العقارب إلى رفع دعاوى قضائية ضد ووزارة الصحة، في حالة الوفاة، بسبب ''الإهمال والتقصير وعدم القيام بمسؤولياتها وواجباتها وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر''.

وطالبت الشبكة رئيس الحكومة، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، بـ''فتح وحدة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور المغرب، من أجل إنقاذ حياة الأطفال ضحايا لسعات العقارب، خاصة وأن فترة فصل الصيف تعرف ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بسبب غياب الأمصال المضادة لسُم العقارب.''

وتأتي دعوة الشبكة المواطنين إلى مقاضاة وزارة الصحة تزامنا مع صدور تقرير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، الذي كشف أن عدد حالات لسعات العقارب في المغرب خلال سنة 2017 وصل إلى 30 ألف حالة، 25.29 في المائة منها طالت الأطفال أقل من 15 سنة.

وبحسب المعطيات الرقمية الواردة في التقرير، فإن أكبر نسبة من حالات الإصابة بلسعات العقارب في المغرب تُسجّل خلال الفترة ما بين يوليوز وغشت، بـ 75 في المائة من مجموع الحالات، بسبب ارتفاع وتيرة إنتاج العقارب للسُّم خلال هذه الفترة من السنة.

كما دعت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة، رئيس الحكومة إلى إعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 يناير 2007، المتعلقة بإنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب، تفاديا لارتفاع الوفيات وإنقاذا لحياة المواطنين، ''بعد أن عجزت وزارة الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية''.

وأشارت الشبكة ذاتها، في نفس المصدر، إلى :''أن التجارب الدولية أثبتت أهمية وفعالية الأمصال ضد سموم العقارب وقدرتها على إنقاذ حياة الضحايا، واستدلت بالسعودية ومصر وتونس والجزائر والبرازيل وأستراليا، الدول التي تمكن بعضها من تخفيض نسبة وفيات ضحايا لسعات العقارب بنسبة 100 في المائة بفضل إنتاجها كميات كبيرة من الأمصال المضادة لسموم العقارب''.

واعتبرت الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة أن ''من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الوفاة في صفوف ضحايا لسعات العقارب حدوثها في العالم القروي المفتقر إلى المستشفيات، فضلا عن عجز هذه المستشفيات عن تقديم خدمات الإنعاش الطبي بالجودة والتدخل الاستعجالي المطلوبين لإنقاذ الضحايا''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب منظمة مقاضاة وزارة الصحة الإهمال الوفاة لسعات العقارب

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