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رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:52 رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم | حوادث و حقوق
رئيس جمعية يقتل امرأة داخل منزلها بكلميم
اهتزت مدينة كلميم صباح اليوم على فاجعة قتل امرأة مطلقة من طرف رئيس لـ''جمعية إعادة وإدماج السجناء''.

شوف تيفي

اهتزت مدينة كلميم صباح اليوم على فاجعة قتل امرأة مطلقة من طرف رئيس لـ''جمعية إعادة وإدماج السجناء''.

وأضاف مصدر ''شوفي تيفي''، أن المرأة المطلقة (ح.س) 28 سنة، وهي أم لطفلين، تعرضت فجر اليوم لاعتداء جسدي داخل منزلها الكائن بأحد الأزقة المتفرعة عن شارع الأمراء بحي التواغيل، بكلميم.

وأكد ذات المصدر، أن رئيس الجمعية المذكورة، سجين سابق، اقتحم بيت الضحية، واعتدى عليها بضربات طائشة، اقتضى نقلها إلى المستشفى متأثرة بجروح بليغة، ولم تسفر التدخلات الطبية لإنقاذ حياتها، تاركة وراءها طفلين يتيمين.

كما أشار المصدر، إلى أن الجاني لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة، وأن مدينة كلميم تعيش حالة استنفار قصوى من طرف رجال الأمن بمختلف أنواعهم بحثا عن مرتكب هذا الجرم الشنيع.

 

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شوف تيفي المغرب رئيس جمعية امرأة كلميم

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