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بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:50 بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق | دولي
بريطانيا تطبق الشريعة الإسلامية في الطلاق
طبقت محكمة بريطانية،لأول مرة ، الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا في قضية طلاق المسلمة ''نسرين أختر''، من زوجها رجل الأعمال ''محمد شاباز خان''، بعد أن أصدر القاضي قرارا بالطلاق، يُنظر له على أنه يغيِّر

شوف تيفي

طبقت محكمة بريطانية،لأول مرة ، الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا في قضية طلاق المسلمة ''نسرين أختر''، من زوجها رجل الأعمال ''محمد شاباز خان''، بعد أن أصدر القاضي قرارا بالطلاق، يُنظر له على أنه يغيِّر الطريقة المعمول بها في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ''ديلي تلغراف'' البريطانية، أمس السبت أن ''القاضي قال إنه ينبغي الاعتراف بقانون الزواج على طريقة الشريعة الإسلامية، لأن الزوجين المتخاصمين عاشا كزوجين، وقدَّم كل منهما الآخر على هذا النحو، وكانت لديهما توقعاتٌ مشابهة لعقد الزواج البريطاني''.

وأضافت الصحيفة أن ''القضية سيكون لها آثارٌ مهمة على النساء اللواتي يتزوجن في بريطانيا بموجب الشريعة الإسلامية، وليس بقانون المملكة المتحدة، ويمكن أن يمنحهن الحق في تطليق أزواجهن، وضمان الطلاق بسهولة أكبر''.

 

 

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