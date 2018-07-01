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شيخ جــزائري يجمع آلاف المتصوفة المغاربة بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:43 شيخ جــزائري يجمع آلاف المتصوفة المغاربة بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش | مجتمع
شيخ جــزائري يجمع آلاف المتصوفة المغاربة بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش
تجــمهر آلاف مريدي وأتباع الطريقة الصوفية العلاوي على الشيخ الجزائري خالد بن تونس بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش بجبل العلم بضواحي بني عروس بأقصى شمال المغرب خلال نهاية الأسبوع الجاري .

شوف تيفي

تجــمهر آلاف مريدي وأتباع الطريقة الصوفية العلاوي على الشيخ الجزائري خالد بن تونس بضريح مولاي عبد السلام ابن مشيش بجبل العلم بضواحي بني عروس بأقصى شمال المغرب خلال نهاية الأسبوع الجاري .

وعــرف ''مولاي عبد السلام ابن مشيش'' ليلة السبت تجمع نساء ورجال الطريقة العلاوية بالمغرب، ولاسيما أتباع خالد بن تونس الشيخ الجزائري المعروف بصراعه الكبير مع الشيخ ''سعيد ياسين''، والذي يتهمه بالتحايل على الزوايا العلوية بالمغرب واستغلالها لخدمة أجندات جزائرية...

وحســب مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان فالشيخ الجزائري خالد بن تونس وزع أموالا باهضة على بعض الفقراء من ساكنة الضريح ومنطقة ''الحصــن'' وبعض الدواوير المجاورة ليحضروا ليلة الاحتفال والذي دأبت الزاوية العلاوية على تنظيمها كل سنة، حيث يجمع ''خالد بن تونس'' أكبر عدد ممكن من الناس ويتظاهر بقوته الجماهيرية لالتقاط الصور وتوثيق ذلك بالفيديوهات وهو يلقي الكلمة لأجل استغلال ذلك لغايات مجهولة عند عدد كبير من متصوفة المغرب مادام الرجل محسوب على الطريقة الصوفية العلاوية الجزائــرية.

وسبق للشيخ سعيد ياسين أن اتهم الشيخ الجزائري خالد بن تونس أنه استغل وثيقة مزورة من أجل الاستيلاء على زوايا مغربية لأجل الترامي على مقرات الطريقة الصوفية العلاوية المغربية، وأنه يتلقى تمويلات خارجية للعبث بشؤون الزوايا الصوفية المغربية لسحب البساط من شيوخ مغاربة مستغلا في ذلك الزاوية العلاوية وتواجدها بالمغرب والجزائر .

 

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شوف تيفي المغرب الجزائر الطرق الصوفية العلاوية المريدين

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