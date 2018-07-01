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النيران بالفقيه بن صالح تلتهم اليابس والأخضر مع قطيع من الغنم والعلف الخاص بها بدوار أولاد جابري

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:38 النيران بالفقيه بن صالح تلتهم اليابس والأخضر مع قطيع من الغنم والعلف الخاص بها بدوار أولاد جابري | حوادث و حقوق
النيران بالفقيه بن صالح تلتهم اليابس والأخضر مع قطيع من الغنم والعلف الخاص بها بدوار أولاد جابري
التهمت النيران يوم أمس السبت 4 غشت الجاري قطيعا من الغنم وعربة مجرورة وكمية كبيرة من التبن ( البالة ) والعشب اليابس بدوار أولاد الجابري بجماعة أولاد ناصر الترابية بإقليم الفقيه بن صالح .

شوف تيفي

التهمت النيران يوم أمس السبت 4 غشت الجاري قطيعا من الغنم وعربة مجرورة وكمية كبيرة من التبن ( البالة ) والعشب اليابس بدوار أولاد الجابري بجماعة أولاد ناصر الترابية بإقليم الفقيه بن صالح .

و أفاد مصدر مطلع، أن الحريق أتى على أزيد من 20 رأسا من الغنم و100 وحدة من التبن والفصة ( البالة ) وعلى جزء كبير من العشب اليابس الذي يمتد على مساحة قدرتها المصالح الأمنية بحوالي 600 متر مربع، محدثا بذلك أضرارا بالغة لأزيد من 20 متضررا من ساكنة الدوار.

وأوضح ذات المصدر، أن ألسنة النيران أحدثت هلعا كبيرا في وسط الساكنة ، خصوصا بعدما أصيبت كل جهودهم الرامية إلى إخماد الحريق بالفشل قبل أن تصل سلطات أولاد ناصر ، وعناصر الدرك بمركز أولاد عياد وأفراد الوقاية المدنية بسوق السبت إلى عين المكان، حيث استمرت مغامرات كل هذه الأطراف أزيد من ثلاث ساعات في مناخ حار وبوسائل وُصفت بالضعيفة من أجل الحد من اتساع رقعة النيران التي كانت تلتهم اليابس والأخضر بسرعة فائقة.

و بخصوص أسباب الحريق استبعدت مصادر متطابقة أن يكون مدبرا ، وقالت إنه من المرجح جدا أن يكون ناتجا عن تفاعلات درجة الحرارة المفرطة.

 

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شوف تيفي المغرب الفقيه بن صالح النيران الغنم العلف دوار أولاد جابري

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