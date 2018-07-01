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بوليف: قررنا منح فسحة أمل للمغاربة ولا نملك عصا سحرية

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 15:35 بوليف: قررنا منح فسحة أمل للمغاربة ولا نملك عصا سحرية | بوليتيك
بوليف: قررنا منح فسحة أمل للمغاربة ولا نملك عصا سحرية
هناك طريقان للحديث عن المستقبل لا ثالث لهما...إما أن نتحدث عن الكأس الفارغ ونقول إن المغرب لم يتغير منذ 40 سنة، أو أن المغرب هو المغرب، المغاربة هم المغاربة، وإمكانات المغرب هي إمكانات المغرب... وأن

شوف تيفي

هناك طريقان للحديث عن المستقبل لا ثالث لهما...إما أن نتحدث عن الكأس الفارغ ونقول إن المغرب لم يتغير منذ 40 سنة، أو أن المغرب هو المغرب، المغاربة هم المغاربة، وإمكانات المغرب هي إمكانات المغرب... وأن الإصلاح ممكن في المغرب، ونحن اخترنا أن نمنح المغاربة فسحة أمل''.

بهذه العبارة استهل بوليف مداخلته في ندوة شبيبة البيجيدي المعنونة تحت عنوان ''أي نموذج اقتصادي لمغرب العدالة الاجتماعية'' في إطار فعاليات الملتقى الوطني الـ14 لشبيبة حزب العدالة والتنمية المنعقد بالبيضاء، اليوم الأحد 5 غشت 2018.

وتابع الوزير المنتدب المكلف بالنقل في حكومة العثماني، ''أن مقاومي الإصلاح موجودون ونشتغل كما نشتغل ، لكن المطلوب منا هو أن يكون ''الأكتيف'' actif زايد شوية على ''الباسيف'' passif...كما يقول الاقتصاديون، والاشتغال وفق مطلب التدرج...لأننا لا نملك عصا سليمان...'' يشار أن (المقصود من كلام الوزير عصا موسى وليس سليمان المعروف بالحكمة).

وحول وجود دول تنهض في ظرف 5 أو 10 سنوات، رفض بوليف المقارنة بين المغرب وتركيا مؤكدا أن الإصلاح والنهضة في تركيا بدأت منذ ''أتاتورك'' وليس بمجئ أردوغان...لأنه خلص المجتمع التركي من عقليات ما زالت موجودة عندنا اليوم...لأن الإصلاح مسار مستمر وطويل'' يضيف بوليف.

 

 

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