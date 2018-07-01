حجز أزيد من 89 كيلوغراما من الحشيش داخل سيارة خفيفة بأكادير ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة يوم أمس السبت 4 غشت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في

شوف تيفي:أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صبيحة يوم أمس السبت 4 غشت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و34 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنقل الداخلي للمخدرات وترويجها.

وجرى إيقاف المشتبه بهما بحي الوفاق، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت عملية تفتيش سيارة خفيفة كانا على متنها من حجز 89 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم إحالة المشتبه به الرئيسي في هذه القضية، المبحوث عنه بموجب عدة برقيات بحث صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، ''إحالة'' على المستشفى، بعد إصابته بكسر على مستوى أحد أطرافه السفلى إثر تعرضه لسقوط عرضي لحظة محاولته الفرار، حيث تقرر الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية المحروسة في انتظار تماثله للشفاء لإخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.