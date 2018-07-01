 مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا ﻿
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مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 13:41 مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا | حوادث و حقوق
مقدم شرطة يضطر لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين عرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين للخطر بسلا
اضطر مقدم شرطة يعمل بغرفة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، كانا في حالة غير

شوف تيفي

اضطر مقدم شرطة يعمل بغرفة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الأحد، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، كانا في حالة غير طبيعية، وعرضا حياة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه بهما اللذين عرضا حارسا ليليا لسرقة مقرونة بالضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، كما أحدثا حالة من الفوضى بالشارع العام بحي السلام الإضافي، مما اضطر موظف الشرطة، أمام المقاومة العنيفة التي أبداها أحدهما، لإطلاق رصاصة أصابت هذا الأخير على مستوى أسفل ساقه، مما مكن من ضبطه رفقة شريكه، فضلا عن حجز سلاحين أبيضين بحوزتهما.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه به الأول تحت المراقبة الطبية في المستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، فيما تم وضع شريكه رهن الحراسة النظرية في انتظار إخضاعهما معا لبحث قضائي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

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