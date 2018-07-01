خـبر ســار : صرف أجور الموظفين قبل يوم عيد الأضحى هذه السنة ﻿

من المنتظر أن يستفيد موظفو القطاع العمومي من عطلة قد تتجاوز أسبوعا واحدا في غشت القادم، وذلك حسب مذكرة العطل السنوية، حيث يصادف يومي 18 و 19 غشت عطلة نهاية الأسبوع، فيما يصادف 20 غشت ذكرى ثورة الملك

شوف تيفي

من المنتظر أن يستفيد موظفو القطاع العمومي من عطلة قد تتجاوز أسبوعا واحدا في غشت القادم، وذلك حسب مذكرة العطل السنوية، حيث يصادف يومي 18 و 19 غشت عطلة نهاية الأسبوع، فيما يصادف 20 غشت ذكرى ثورة الملك والشعب و21 غشت عيد الشباب، أما يومي 21/22 غشت، ستكون أولى أيام عيد الأضحى.

وحسب ما تداوله العديد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' فقد حسم وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، عبد القادر عمارة، الترقّب الذي ساد وسط موظفي الوظيفة العمومية، بشأن تاريخ صرف أجورهم لشهر غشت، نظراً لتزامنه مع عيد الأضحى، الذي يحلّ هذه السنة يوم 21 أو 22 من هذا الشهر.

يشــــار أنه سبق لوزير المالية المُعفى، محمد بوسعيد أن قام بصرف الأجور قبل عيد الأضحى السنة الماضية.