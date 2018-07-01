اغتصاب طفل من ذوي الإعاقة من طرف مؤطر تربوي في مخيم بمدينة سلا ﻿

تعرض طفل من ذوي الإعاقة ''ذهنيا'' للاعتداء والاغتصاب من طرف مؤطر تربوي في مخيم بمدينة سلا الجديدة.

شوف تيفي

تعرض طفل من ذوي الإعاقة ''ذهنيا'' للاعتداء والاغتصاب من طرف مؤطر تربوي في مخيم بمدينة سلا الجديدة.

وأفادت أم الطفل المعتدى عليه، عبر فيديو توصلت به ''شوف تيفي'' أنها أرسلت ابنها في إطار المخيم الذي نظمه مركز محمد السادس فرع وجدة، للمشاركة في مخيم ذات المؤسسة بمدينة سلا، في الفترة الممتدة ما بين 22 و28 يوليوز .

وأضافت الأم، أنه بعد عودة ابنها من المخيم، لاحظت أنه منزو على نفسه، واكتشفت فيما بعد أنه تعرض للتعنيف والاغتصاب من طرف أحد المؤطرين يدعى ''عزيز''، وتأكد لها أمر الاغتصاب بعدما أخذته للطبيب.

كما أكدت أنها استفسرت الأمر لدى المسؤولين بالمؤسسة، لكن دون أي نتيجة تذكر، مشيرة أنها تنادي كل المسؤولين وهيئات المجتمع المدني للتدخل لاسترجاع حق ابنها المعاق، ولكي ينال المغتصب جزاءه .