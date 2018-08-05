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رغم قرار المجانية .. مستشفى الصوفي يستخلص الرسوم عن الأمراض الصدرية

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 12:44 رغم قرار المجانية .. مستشفى الصوفي يستخلص الرسوم عن الأمراض الصدرية | مجتمع
رغم قرار المجانية .. مستشفى الصوفي يستخلص الرسوم عن الأمراض الصدرية
بعد عدد من التجاوزات في حق المرضى الفقراء وانهيار شبه تام للخدمات الصحية بمستشفى الصوفي بكازا، تطالب الجمعية الوطنية لمحاربة داء السل من وزير الصحة بفتح تحقيق بما يجري داخل مستشفى مولاي يوسف

شوف تيفي

بعد عدد من التجاوزات في حق المرضى الفقراء وانهيار شبه تام للخدمات الصحية بمستشفى الصوفي بكازا، تطالب الجمعية الوطنية لمحاربة داء السل من وزير الصحة بفتح تحقيق بما يجري داخل مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية ومطالبة إدارة المستشفى بإرجاع الأموال التي استخلصت بدون موجب حق، علاوة على مجموعة من التجاوزات التي شهدتها هذه المؤسسة الاستشفائية، وكلها محررة في محاضر الشرطة.

وأضاف ''لحبيب كروم'' رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تصريح لشوف تيفي أن إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا تستمر في استخلاص الأموال بدون موجب حق من المرضى الفقراء من مرضى داء السل، من أجل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية رغم إصدار وإقرار وزير الصحة المجانية الكاملة لهذه الفئة من المجتمع نظرا لطبيعة المرض المعدي والمكلف لميزانية وزارة الصحة التي تدعم برنامج محاربة داء السل الذي سجل ارتفاعا حيث وصل عدد المصابين إلى 37000 حالة لسنة 2017 حسب تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.
وكانت المنظمة العالمية للصحة والبنك الدولي يدعمان هذه البرامج على المستوى الدولي ومن بين البلدان المدعمة المغرب للقضاء على هذا الداء، الذي يحصد أرواح الفئة الهشة المستضعفة عبر ربوع بقاع العالم، كما أن وزارة الصحة بدورها اتخذت مجموعة من الإجرءات منها المخطط السريع للتخفيض من نسبة الإصابة من داء السل كدعم وتكميل للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل.

وكدليل لاستمرار الفوضى والتسيب أضاف كروم أن الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل توصلت بوثيقة تثبت مطالبة أحد المرضى من أجل الأداء حتى بالنسبة للفحص عن الداء وبعد إثارة الانتباه تم التراجع عن هذا الإجراء.

‫شوف تيفي

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مستشفى الصوفي المغرب شوف تيفي داء السل

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