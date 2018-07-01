هجوم فجائي من طرف مجموعة متمردة على الرئيس الفنزويلي أثناء إلقائه لخطاب بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني ﻿

اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بمسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدفه السبت في كراكاس، وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نفذ بطائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة.

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اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بمسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدفه السبت في كراكاس، وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نفذ بطائرات مسيرة محمّلة بعبوات ناسفة.

ونفت الحكومة الكولومبية، وفق ما أوردته قناة ''الحرة'' اليوم الأحد، نفيا قاطعا هذا الاتهام معتبرة أن ''لا أساس له'' ووصفته بأنه ''عبثي''.

وكانت حكومة فنزويلا، يضيف المصدر، قد أعلنت أن مادورو نجا من ''هجوم'' بطائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة انفجرت على مقربة منه بينما كان يلقي خطابا خلال عرض عسكري، مشيرة إلى إصابة سبعة جنود بجروح.

وقال مادورو في كلمة عبر التلفزيون والإذاعة ''اليوم حاولوا اغتيالي''. وأضاف ''انفجر جسم طائر أمامي وكان الانفجار كبيرا'' وأن ''انفجارا آخر وقع'' بعد ذلك.

وأَضاف ذات المصدر، أن مجموعة متمردة غير معروفة مؤلفة من مدنيين وعسكريين تبنت ''الهجوم''، في بيان نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المجموعة المتمردة التي تطلق على نفسها اسم (جنود يرتدون قمصانا) ''إنه من المنافي للشرف العسكري أن نبقي في الحكم أولئك الذين لم يتناسوا الدستور فحسب، بل جعلوا أيضا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء''.

وجاء في ذات البيان، حسب نفس المصدر، ''لا يمكن أن نسمح بأن يكون الشعب جائعا، وألّا يكون للمرضى أدوية، وأن تفقد العملة قيمتها، وألّا يعود النظام التعليمي يعلّم شيئا بل يكتفي بتلقين الشيوعية''.

وتابع ''يا شعب فنزويلا، حتّى ينجح هذا الكفاح من أجل التحرر، من الضروري أن ننزل جميعا إلى الشارع ولا نخرج منه''.

وأكد البيان الذي تلته مساء السبت صحافية قريبة من المعارضة تتمركز في الولايات المتحدة عبر صفحتها بموقع يوتيوب، أن الهجوم يندرج ضمن ''عملية الفينيق''.



واكتفت الصحافية، المعارضة بشدة لحكومة فنزويلا الاشتراكية، بتلاوة النص موضحة أنها تلقته من المجموعة المتمردة.

كما أكدت الحكومة الفنزويلية، وفق قناة الحرة، تعرض الرئيس نيكولاس مادورو إلى محاولة اغتيال مساء السبت بهجوم جوي خلال إلقائه خطابا في عرض عسكري في العاصمة كاراكاس.

كما أفاد المصدر وزير الإعلام ''خورخي رودريجيز''، صرح ''إن عدة أجهزة تشبه طائرات بدون طيار انفجرت بالقرب من الرئيس'' لكن الوزير ''أكد نجاة مادورو من الهجوم، وإصابة سبعة أشخاص يعتقد أنهم من الحرس الرئاسي بجروح''.

في حين كذب رجال الإطفاء الرواية الحكومية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأظهرت لقطات فيديو من بث حي للتلفزيون الفنزويلي السبت، الرئيس ''نيكولاس مادورو'' يقطع خطابا كان يلقيه في العاصمة كاراكاس بمناسبة ذكرى تأسيس الحرس الوطني.

وتظهر اللقطات ''مادورو'' وهو يصمت فجأة إثر سماع صوت انفجار قبل أن ينظر إلى الأعلى هو وزوجته ''سيليا فلوريس'' في حالة من الذعر.

ثم أظهرت اللقطات مئات من الجنود المشاركين في عرض عسكري يفرون من مكان الاحتفال وسط صرخات مذعورة، لكن التلفزيون الرسمي قطع بثه من دون تقديم أي تفسيرات.