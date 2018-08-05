أخطــر مجرم بالبرونصي في قبضة الشرطة بعد مطاردة هوليودية بالدار البيضاء ﻿

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة من إيقاف مبحوث عنه الملقب بالجبدة في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 غشت 2018 بمنطقة البرنوصي .

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين التابعة للأمن العمومي بالمنطقة الأمنية البرنوصي زناتة من إيقاف مبحوث عنه الملقب بالجبدة في الساعات الأولى من يوم الأحد 5 غشت 2018 بمنطقة البرنوصي .

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فالجاني من مواليد 1994 ، ومن ذوي السوابق في نفس التهم ويلقب بالجبدة ومعروف بأخطر مجرم بمنطقة البرنوصي ، حيث تلقت المصالح الأمنية ضده أكثـر من 50 شــكاية متعلقة بالضرب والجرح والسرقة .

وأكدت مصادرنا أنه كان يترك أثار خطيرة في وجه كل من تمكن من سرقتة وسلب ما بحوزته ، وسبق أن ظهر في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على متن سيارة من نوع داسيــا سوداء يهاجم المارة ، وعندما تم تحديد هويته من طرف المصالح الأمنية هرب وترك السيارة.

وقـــامت فرقة الدراجين ليلة أمس السبت بحملة تمشيطية في الأماكن التي تلقت المصالح الأمنية شكايات متعددة على أساس أنها كانت موقع أفعاله الجرمية ، فتم القبض علىه في الساعات الأولى من يوم الأحد بذات المكان وعندما طالبوه بتسليم نفسه لرجال الشرطة قاوم مقاومة عنيفة بالسلاح الأبيض بمدارة السلام بالبرنوصي.

وتمت إصابته على مستوى أحد أصابعه لحظة انتزاع السلاح الأبيض من يديه وتم نقله إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي، حيث تم تسليمه للشرطة القضائية التابعة للبرنوصي زناتة من أجل فتح تحقيق معمق في الجرائم المرتكبة من طرفه وتم وضعه تحت أنظار الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.