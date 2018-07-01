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العثــور على جماجم وعظام و لحوم الحمير.. يثير سخط ساكنة سيدي عثمان بالدار البيضاء

بتاريــخ : 5 غشت 2018 / 11:53 العثــور على جماجم وعظام و لحوم الحمير.. يثير سخط ساكنة سيدي عثمان بالدار البيضاء | مجتمع
العثــور على جماجم وعظام و لحوم الحمير.. يثير سخط ساكنة سيدي عثمان بالدار البيضاء
خرج عشـــرات المواطنين من ســاكنة شــارع 1 مــارس بسيدي عثــمـان بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة السبت 3 غشت 2018 للاحتجاج على تكرار واقعة العثور على عظام ولحوم الحمير بقمامات الأزبال .

شوف تيفي

خرج عشـــرات المواطنين من ســاكنة شــارع 1 مــارس بسيدي عثــمـان بالدار البيضاء في ساعات متأخرة من ليلة السبت 3 غشت 2018 للاحتجاج على تكرار واقعة العثور على عظام ولحوم الحمير بقمامات الأزبال .

واستنكرت ســاكنة سيدي عثمان الواقعة على اعتبار أن الأمر يمس سلامة وصحة المواطنين ككل، حيث طالبوا بفتح التحقيق من طرف السلطات المعنية، كما عبروا عن استيائهم العارم من تهاون المجلس البلدي في اتخاذ الاجراءات المناسبة رغم وقوفهم على الأمر وتوصلهم بشكاية المواطنين .

هـــذا وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الواقعة التي تتعلق بالذبيحة السرية وتشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ، يجرمها ويعاقب عليها القانون.

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شوف تيفي المغرب جماجم الزبل الذبيحة السرية الدار البيضاء

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