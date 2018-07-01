أكبر مقبرة بمدينة فاس تطالها أيادي منقبي الكنوز المفترضة ﻿

تعرف أكبر مقبرة بمدينة فـــاس وضعا كارثيا وصعبا في غياب الاهتمام بها من قبل المسؤولين وغياب تام للأمن والحراسة.

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تعرف أكبر مقبرة بمدينة فـــاس وضعا كارثيا وصعبا في غياب الاهتمام بها من قبل المسؤولين وغياب تام للأمن والحراسة.

ورغم ترميمها قبل سنوات وتخصيص ميزانية تقدر بمئات الملايين في إبان المجلس البلدي الذي كان يدبره الاستقلاليون برئاسة ''حميد شباط''، إلا أنها لا زالت تعيش حالة إهمال تام وتعرف انفلاتات متنوعة حيث أن مختلف الأزبال متناثرة داخلها، والقنينات الزجاجية المكسورة هنا وهناك.

وأضحت المقبرة المذكورة مكانا يقصده البعض لقضاء حاجتهم ، ومرتعا للمتسكعين ومدمني المخدرات بأنواعها، هذا فضلا عما يطالها من محاولات متكررة للنبش، بغرض ممارسة الشعوذة والسحر و البحث عن الكنوز المفترضة .

يشــار أن مقبرة باب محروق والتي يتواجد بها ضريح ''أبو بكر ابن عربي'' وعدد من علماء وأولياء فاس ، تعرف منذ سنوات كثيرة النبش عن الكنوز في العديد من الأماكن.