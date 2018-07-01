عبد العزيز أفتاتي: ''ابن كيران شخصية أممية ونقطة قوته هي الزهد في المتاع '' ﻿

وصف عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب ''العدالة والتنمية''، الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران بـ''الشخصية الأممية'' وذلك خلال اللقاء الوطني لشبيبة ''البيجيدي'' في ندوة ''حزب العدالة والتنمية أسئلة

شــوف تيفي

وصف عبد العزيز أفتاتي القيادي بحزب ''العدالة والتنمية''، الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران بـ''الشخصية الأممية'' وذلك خلال اللقاء الوطني لشبيبة ''البيجيدي'' في ندوة ''حزب العدالة والتنمية أسئلة الراهن والمستقبل'' .

وأضـــاف مجذوب العدالة والتنمية كما يلقبه البيجيديون قائلا : :''ولكن لا يمكن أن نجري الإصلاح بابن كيران لوحده''، وزاد ''ابن كيران ما مشا فين ولا يحق له الانسحاب من المعركة ونقطة قوته هي الزهد في المتاع''.

واسترسل في نقاشه وتفاعله مع الحاضرين إنه ''لازال يحمل نفس الأفكار التي كان يحملها قبل عودته للأمانة العامة ولن يغيرها، لكن الخطاب الثوري لا ولن ينتج أفكارا''، وذلك في تقييمه لوضع الحزب بعد مرحلة إعفاء ابن كيران.