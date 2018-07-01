اعتقــال طالبة جامعية لقيامها بتصوير مقطع فيديو جنسي وهي تمارس العادة السرية بأمريكا ﻿

اعتقلت الشرطة الأمريكية الطالبة الجامعية المراهقة، ''كيندرا ساندرلاند''، 19 سنة، لقيامها بتصوير مقطع ''بورنو'' لنفسها داخل مكتبة الجامعة.

شوف تيفي

اعتقلت الشرطة الأمريكية الطالبة الجامعية المراهقة، ''كيندرا ساندرلاند''، 19 سنة، لقيامها بتصوير مقطع ''بورنو'' لنفسها داخل مكتبة الجامعة.

وخلعت الفتاة ملابسها أمام الكمبيوتر بمكتبة جامعة أوريغون، وصورت مقطع جنسيًا بالفيديو، انتشر بشكل فيروسي عبر الإنترنت، وتظهر الفتاة الشقراء في مقطع الفيديو وهي تخلع الجزء العلوي من ملابسها لتكشف صدرها، ثم تسحب سروالها لأسفل لتكشف ملابسها الداخلية، حسب ما أورده موقع ''واتس العرب''.

وحاولت ''كيندرا'' إخفاء ما تفعله بالالتفات حولها لمعرفة ما إذا كان أحد يراها، ثم واصلت خلع المزيد والمزيد من الملابس، وأخيراً قامت بممارسة العادة السرية، وتم تحميل المقطع عبر أحد مواقع ''البورنو''، وحصل على أكثر من 250 ألف مشاركة بمختلف مواقع الإنترنت.

ووجهت للطالبة كيندرا تهمة الفعل الفاضح في مكان عام، وربما تواجه عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 6250 دولارًا.